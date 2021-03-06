KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı telefonla arayıp, taziyelerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı telefonla arayıp, taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Saner, Oktay ile telefon görüşmesinde, yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

KKTC halkının kazada şehit olan askerlerden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Saner, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.