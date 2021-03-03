  • BIST 1.531
  • Altın 411,658
  • Dolar 7,4248
  • Euro 8,9666
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Kompleksin dış tasarımını Keçiörenliler belirledi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Yedi farklı dış cephe tasarımından birinci olanını, proje aşamasını tamamladığımız spor tesisimizin dış cephesine uygulayacağız." dedi.
Kompleksin dış tasarımını Keçiörenliler belirledi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sancaktepe Mahallesi’ne inşa edeceğimiz Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin dış cephe tasarımını sosyal medya üzerinden düzenlediğimiz anketle vatandaşımıza sorduk. Yedi farklı dış cephe tasarımından birinci olanını, proje aşamasını tamamladığımız spor tesisimizin dış cephesine uygulayacağız. İlçemizi vatandaşımızla istişare ederek yönetmeye devam edeceğiz.” dedi. 

bt7a3213-copy.jpg

Proje aşaması tamamlanan Keçiören Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin dış cephe tasarımının nasıl olacağına Keçiörenliler karar verdi. Sancaktepe Mahallesi’ne inşa edilecek olan tesisin dış cephesi için yedi farklı tasarım oylamaya sunulurken en çok oyu yüzde 37.57 ile kahverengi yoğunluktaki dik sütunlu estetik yapı aldı. 

anket-sonucu.jpg

80 MİLYON TL’LİK SPOR YATIRIMI
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bu yıl ilçeye 80 milyon TL’lik spor yatırımı yapmayı hedeflediklerini aktarırken Sancaktepe’ye kazandırılacak olan tesisin ise bu yatırımların önemli bir ayağı olduğunu kaydetti.

2.-tasarim.jpeg

KADIN VE ERKEKLER İÇİN AYRI SPOR SALONU
Altınok, Sancaktepe’ye inşa edilecek olan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin yapısal alanlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
“Tesisimizi 3 bin metrekarelik alana inşa edeceğiz. İçinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, erkek ve kadınlar için ayrı spor ve jimnastik salonu, sauna, bekleme salonu, kafeterya, kapalı otopark ve revir alanı bulunacak. Aynı zamanda birçok spor aletiyle donatacağımız spor kompleksimizden tüm vatandaşlarımız rahatlıkla istifade edebilecek. Kadın ve erkekler için iki ayrı spor salonumuz olacak, dolayısıyla tüm gün spor yapma imkânı sunacağız. Kapalı yüzme havuzumuz ise kadın ve erkekler için ayrı günlerde belirlediğimiz takvime göre hizmet verecek.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 800 haneye 300 ton kömür 04 Mart 2021 Perşembe 00:24
  • 6521 öğrencinin YKS ödemesi yapıldı04 Mart 2021 Perşembe 00:22
  • Büyükşehir'den esnafa işgalci desteği04 Mart 2021 Perşembe 00:21
  • Dev Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor04 Mart 2021 Perşembe 00:20
  • Sağlıklaştırma sona yaklaştı03 Mart 2021 Çarşamba 04:20
  • Minikler okula "Merhaba" dedi03 Mart 2021 Çarşamba 03:26
  • Nohut tohumu dağıtımına ilk olarak Ayaş'ta başladı03 Mart 2021 Çarşamba 02:21
  • Tedavi sonrası yeni yuvasına kavuştu03 Mart 2021 Çarşamba 01:24
  • Şahap Gürler Pazaryeri’nde sona yaklaşılıyor03 Mart 2021 Çarşamba 00:28
  • Yenimahalle’de kütüphaneler açıldı03 Mart 2021 Çarşamba 00:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti