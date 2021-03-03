Kompleksin dış tasarımını Keçiörenliler belirledi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Yedi farklı dış cephe tasarımından birinci olanını, proje aşamasını tamamladığımız spor tesisimizin dış cephesine uygulayacağız." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sancaktepe Mahallesi’ne inşa edeceğimiz Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin dış cephe tasarımını sosyal medya üzerinden düzenlediğimiz anketle vatandaşımıza sorduk. Yedi farklı dış cephe tasarımından birinci olanını, proje aşamasını tamamladığımız spor tesisimizin dış cephesine uygulayacağız. İlçemizi vatandaşımızla istişare ederek yönetmeye devam edeceğiz.” dedi.

Proje aşaması tamamlanan Keçiören Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin dış cephe tasarımının nasıl olacağına Keçiörenliler karar verdi. Sancaktepe Mahallesi’ne inşa edilecek olan tesisin dış cephesi için yedi farklı tasarım oylamaya sunulurken en çok oyu yüzde 37.57 ile kahverengi yoğunluktaki dik sütunlu estetik yapı aldı.

80 MİLYON TL’LİK SPOR YATIRIMI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bu yıl ilçeye 80 milyon TL’lik spor yatırımı yapmayı hedeflediklerini aktarırken Sancaktepe’ye kazandırılacak olan tesisin ise bu yatırımların önemli bir ayağı olduğunu kaydetti.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN AYRI SPOR SALONU

Altınok, Sancaktepe’ye inşa edilecek olan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin yapısal alanlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Tesisimizi 3 bin metrekarelik alana inşa edeceğiz. İçinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, erkek ve kadınlar için ayrı spor ve jimnastik salonu, sauna, bekleme salonu, kafeterya, kapalı otopark ve revir alanı bulunacak. Aynı zamanda birçok spor aletiyle donatacağımız spor kompleksimizden tüm vatandaşlarımız rahatlıkla istifade edebilecek. Kadın ve erkekler için iki ayrı spor salonumuz olacak, dolayısıyla tüm gün spor yapma imkânı sunacağız. Kapalı yüzme havuzumuz ise kadın ve erkekler için ayrı günlerde belirlediğimiz takvime göre hizmet verecek.”