Korona ile savaşan gizli kahramanlar

Ankara’da koronavirüsle mücadele kapsamında, 241 kişilik ‘filyasyon’ ekibi bulunuyor. Virüs salgınında önemli bir takip mekanizması olan filyasyon timi, hastaların temas ettiği kişilere ulaşarak vaka sayısının artmasını önlüyor.

Tüm dünyaya hızla yayılarak can almaya devam eden yeni tip koronavirüsle Türkiye’de etkin bir mücadele sürüyor. Bu zorlu süreçte büyük bir fedakarlık gösteren sağlık ordusu bir yandan korona testi pozitif çıkan hastalara gerekli tüm müdahaleleri yaparken bir yandan da vaka ile teması olanları bulmaya çalışıyor. Vaka tarama işlemine ‘ filyasyon ’ deniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘filyasyon’ ekibi, koronavirüs salgınından önemli bir takip mekanizması olarak vaka sayısının artmasını büyük ölçüde etkiliyor.

ANKARA’DA KAÇ KİŞİLİK FİLYASYON EKİBİ BULUNUYOR?

Ankara’da kaç kişilik bir filyasyon ekibinin olduğu ve nasıl çalıştığı merak ediliyor? Edinilen bilgilere göre Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı içerisinde hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 241 kişilik ‘ filyasyon ’ ekibi buluyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir vakanın bilgileri Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ekranına düşüyor.

FİLYASYON EKİBİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Ardından saha araştırma ekibi, vaka evde karantinada ise hasta ile hemen iletişim sağlıyor. Vakayı arayan filyasyon ekibi, hastaya gerekli bilgileri veriyor ve en kısa sürede hastaneye yatışını yapacaklarını söylüyor. Ardından, Ostim İl Sağlık Müdürlüğü binasında bulunan Kriz Koordinasyon Merkezindeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığındaki ekibe haber veriliyor ve hastanın adres ile iletişim bilgileri aktarılıyor. Vaka ambulansla alınarak uygun bir pandemi hastanesine naklediliyor.

ANKARA’NIN 25 İLÇESİNDE FİLYOSYON EKİBİ VAR MI?

Daha sonra hastanın temas ettiği kişilerin bilgileri alınarak o kişiler de hemen aranıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile Ankara’nın 25 ilçesindeki sağlık müdürlüklerinin ekranına vaka ile temas etmiş kişilerin bilgileri düşüyor. İlçe ilçe kurulan saha timleri, korona şüphelisi kişiye hemen ulaşıyor.

Ulaşılan kişinin temas ettiği kişilere de aynı metotla iletişime geçiliyor. Ankara’da bulunan 241 kişilik ‘ filyasyon ’ ekibi iletişime geçtikleri kişilere semptomlarının olup olmadığını soruyor. Daha sonra herhangi bir belirti hissettiklerinde aramaları için telefonlarını bırakıyorlar. Bir de kişinin aile hekimleri her gün bu temaslıları telefonla arayarak, semptomları olup olmadığını soruyorlar ve 14 gün boyunca bu işlem sürüyor. Korona şüphelisi kişinin 14 gün süresince gerek aile hekimleri gerekse de saha ekipleri tarafından takibi sağlanıyor. 14 gün sonra herhangi bir semptoma rastlanmadığı taktirde takip bırakılıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-