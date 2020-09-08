Korona savaşçısı sağlıkçılarla ilgili dikkat çeken araştırma

Sağlık-Sen’in korona ile savaşan sağlıkçılarla yaptığı araştırmada dikkat çekici tespitler yer aldı. Araştırmaya göre, salgında sağlık çalışanlarının yüzde 63’ü 6 saat ve daha az uyduğunu belirtirken, yüzde 93,8’i ise çok yorgun olduğunu kaydetti.

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi ( SASAM ) tarafından yapılan “Covid-19 ile Mücadelede Sağlık Çalışanları Araştırması”nın sonuçları yayımlandı.

Covid-19’un en yoğun görüldüğü Ankara başta olmak üzere 14 ildeki salgınla mücadelede fedakarlığın sembolü haline gelen sağlık çalışanlarıyla yapılan 54 sorulu anket, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak cevaplandırıldı. Yüzde 63,2’si pandemi hastanesinde, yüzde 56,5’i pandemi ile ilgili bir birimde görevli 2 bin 707 sağlık çalışanıyla yapılan araştırmada dikkat çekici tespitler yer aldı.

PANDEMİDEN SONRA ÇALIŞMA ORANLARI 3 KAT ARTTI

Araştırmada sağlık çalışanlarının pandemiden sonra karşılaştığı ağır çalışma koşullarından uzun mesailere, sosyal hayatlarından aile yaşamlarına kadar birçok soruna dikkat çekildi. Raporda sağlık çalışanlarının pandemi öncesinde haftalık 40 saat ve üzeri çalışma oranının yüzde 22 olduğu, pandemiyle birlikte bu rakamın yüzde 75,8’e yükseldiği bulgusuna yer verildi. Nöbet tutma oranlarının yüzde 43,2’den yüzde 64,3’e yükseldiği tespit edildi.

Araştırma sağlık çalışanlarının aile ve sosyal yaşamlarıyla ilgili de önemli bilgiler verirken, bir veya birden daha fazla hafta evine gidemeyen sağlık çalışanı oranının yüzde 12,4 olduğu belirlendi.

UYKUSUZLUK VE YORGUNLUK HAD SAFHADA

Raporda çalışanların yüzde 63’ü 6 saat veya daha az uyduğunu belirtirken, yüzde 93,8’i ise yorgun veya çok yorgun olduğunu söyledi. Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının bulaş oranının yüzde 3,9 olduğu, bu oranın Türkiye’nin bulaş oranından 10 kat daha fazla olduğu ifade edildi. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının ailelerinin de yüksek risk altında olduğu araştırma sonuçlarına yansıdı.

YÜZDE 12’DEN FAZLASI EVİNE HİÇ GİDEMEDİ

Araştırma sonuçlarında dikkat çekici diğer tespitler şöyle: “Sağlık çalışanlarının mesai saatleri artmış, haftalık 40-60 saat çalışanların oranı yüzde 59,3, 60 saat üzeri çalışanların oranı ise yüzde 16,5 olarak hesaplanmıştır. Sağlık çalışanlarının nöbet sıklığı artmıştır. Üç günde bir nöbet tutanların oranı yüzde 40,6’dır. Sağlık çalışanlarının yüzde 12,4’ü bu süreçte eve gidememiştir. Hissettikleri korku ya da kaygının derecesini yüzde 45,7’si çok fazla olarak tanımlamışlardır. Yüzde 93,8’i kendilerini çok ya da orta düzeyde yorgun olarak tanımlamışlardır. Bu oranlar hastane tipine, birim tipine, mesleklere göre farklılık göstermektedir. Yüzde 63’ü günde 6 saat veya daha az uyumaktadır. Uyku kalitesini iyi olarak tanımlayan sağlık çalışanı yalnızca yüzde 9,2’dir. 18 yaş altı çocuğu olan sağlık çalışanlarının yüzde 67,1’i bu süreçte çocuk bakımıyla ilgili kısmen ya da tamamen sorun yaşamış, bakımını sağladığı 65 yaş üstü yakını olanların yüzde 32,8’i yaşlılarının bakımında sorun yaşadığını belirtmiştir.”

PANDEMİYLE BİRLİKTE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ALGI DEĞİŞTİ

“Sağlık çalışanlarının yüzde 54,8’i salgınla birlikte sağlık çalışanı algısının olumlu yönde değiştiğine inanmaktadır. Hükümetin Covid-19 ile ilgili aldığı tedbirleri çok başarılı veya başarılı bulan sağlık çalışanı oranı yüzde 66,5, Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedbirlerini çok başarılı veya başarılı bulan sağlık çalışanı oranı yüzde 79,5, çalıştıkları kurumun aldığı tedbirleri başarılı bulanların oranı yüzde 52,7’dir”

EK ÖDEME MEMNUNİYETİ

“Hükümetin salgın süresince sağlık çalışanlarına yönelik ek ödemelerle ilgili aldığı kararı olumlu ve yeterli bulanlar %6,6, olumlu ancak yeterli bulmayanlar yüzde 54,3, olumsuz bulanlar ise yüzde 39’dur. Sağlık çalışanlarının yüzde 53,9’u ek ödemelerini pandemi öncesinden daha fazla aldığını belirtirken, aynı aldım diyenlerin oranı yüzde 34,3, daha az alanlar ise yüzde 11,9’dur.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-