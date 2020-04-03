Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans aracılığıyla toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.