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Koronavirüs Bilim Kurulu uzmanlarından hijyen kurallarına uyulması çağrısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu uzmanları, Türkiye'de Kovid-19 vakasının tespit edilmesi sonrasında vatandaşların panik olmamaları, bu süreçte sadece temel hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
Koronavirüs Bilim Kurulu uzmanlarından hijyen kurallarına uyulması çağrısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Ateş Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tespit edilen vakanın yurt dışı temaslı olduğuna işaret ederek, "Dışarıdan geldi, ancak içeride de erken yakaladık." dedi. 

Virüsten korunmak için yapılması gerekenler konusunda da Kara, "Şu an özel bir şey yapmamıza gerek yok. Aynı şeylere devam. Tedirgin olmayalım. Dün neleri yapıyorsak bugün de aynı şeyleri yapmaya devam edelim. Ülkemize vaka gelmemesi için uğraşmamız, başka vaka gelmemesi için de çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Temas ne kadar az olursa hastalık daha az bulaşır"
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Hasan Tezer, uzun zamandır hazırlıkların yapıldığını dile getirerek, "Çevre ülkelerde koronavirüs vakası var. Avrupa'da, özellikle İtalya, Almanya ve Fransa'da vakalar var. İnsanlar saatler içerisinde bir ülkeden bir ülkeye gidebiliyorlar. Biz de kendi ülkemizde görülen vakayla ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık." diye konuştu.

Türkiye'de şüpheli görülen 2 bin 500 vakadan örnekler alındığını aktaran Tezel, şöyle devam etti:

"Bu vakalar çıkabilirdi. Sürekli bir hazırlık içindeydik. Beklediğimiz bir durumdu. Hasta karantinaya alındı, ailesi izole edildi. Temasta bulunduğu kişiler de takip ediliyor. Çin'de ilk vakalar çıktığı zaman vakalar kümelenmişti. Tespit edildiği anda hazır değillerdi. Hazırlıksız yakalanırsanız domino taşı etkisi görürsünüz. Hızlıca vakalar görülmeye başlar."

"Olabilecek bütün senaryoları masaya yatırıyoruz"
Prof. Dr. Hasan Tezel, Türkiye'nin Çin, İran, İtalya ve Güney Kore uçuşlarını durdurması, termal kamera ve sınırların kapanması önlemlerini almasının virüsün Türkiye'ye gelmesinde çok etkisi olduğunu söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulunun yurt dışından gelenlerin 14 gün izole edilmesi kararının önemine işaret eden Tezel, şu uyarıları yaptı:

"Bütün toplumun buna katılması gerekiyor. Burnu akarsa, öksürürse, ateşi çıkarsa yurt dışı hikayesi varsa, biriyle temas ettiyse maskesini takıp sağlık kuruluşuna gidecek ve hikayesini söyleyecek, izole edilecek. Biz ancak böyle korunabiliriz. Şu an tek bir vaka bildirildi. Olabilecek bütün senaryoları masaya yatırıyoruz. Gelişmelerle birlikte her gün güncellemeler yapılıyor."

Temas ne kadar fazlaysa hastalığın görülme riskinin de o kadar fazla olabileceğine dikkati çeken Tezel, "Teması ne kadar azaltırsanız hastalık da daha az görülecektir. Havalar ısınıyor. Evlerimizde odalarda durmuyoruz. " dedi.

"Hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı"
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de bir panik havası yaşandığını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sakin olmamız lazım. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız en başından beri bütün önlemleri aldı. Halkımızın yapması gereken genel hijyen kurallarına uymak, kalabalık yerlerden uzak durmak, eğer gerekiyorsa da bu yerlerde maske kullanmak gerekiyor. Özellikle yaşlılarımız risk altında. 60 yaşın üzerinde kronik rahatsızlıkları olan yaşlılarımızın mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını öneriyoruz."

Koronavirüs Bilim Kurulunun aldığı önlemlerin en başından itibaren çok sıkı olduğunu dile getiren Yamanel, "Bir rehberimiz var. Güzel hazırlandı. Bütün sağlık çalışanlarının buna uyum göstermesi gerekiyor. Halkımızın da bu önlemlere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka hijyen kurallarına uymamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

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