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"Koronavirüs kamplarda kalan Uygur Türkleri için büyük risk"

Dünya Uygur Kurultayı medya buluşmasında konuşan Kurultayın genel sekreteri Doç. Dr. Erkin Ekmen, Çin’deki koronavirüs salgınının kamplardaki Uygur Türkleri için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.
"Koronavirüs kamplarda kalan Uygur Türkleri için büyük risk"

İstanbul Beyoğlu Point Otel’de bugün Dünya Uygur Kurultayı medya buluşması düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını Dünya Uygur Kurultayı başkan yardımcısı Doç. Dr. Erkin Ekmen yaptı. Kurultayın genel sekreteri Doç. Dr. Erkin Ekmen de toplantıda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Doğu Türkistan sorunları ve Pekin hükümetinin bölgede yürüttüğü uygulamalar tartışıldı.

Erkin Ekmen, “ Eskiden Türkiye’de Uygur Türklerine yapılan zulme karşı gösteriler düzenlenirdi. Ancak özellikle 2015 yılından sonra gelişen Çin – Türkiye ilişkileri ile Ankara’dan Uygur Türkleri ile ilgili bir şey duyamıyoruz. Yeterince destek vermiyorlar” dedi.

Ayrıca bugün Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li Çin’in katılımıyla Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde (SDE) “Çin’in Virüsle İmtihanı” başlıklı toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan bir Uygur Gazeteci büyükelçiye Çin’deki koronavirüs salgını sonrasında kamplarda kalan Uygurların durumunu sordu. Gazetecinin aktardığı bilgilere göre, SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı ise böyle bir soruyu toplantıya yapılan saygısızlık olarak göreceğini ve böyle soruların sorulmasına da izin vermeyeceğini ve elçinin cevaplamasına da gerek olmadığı belirtti.

KORONAVİRUS KAMPLARDAKİ UYGUR TÜRKLERİ İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT

Büyükelçi ile Uygur gazetecinin yaşadığı gerginlikle ilgili kurultayın genel sekreteri Erkin Ekmen ise “Türkiye demokratik bir ülke burada bile soru soramamak ayıp” dedi ve, Çin’deki koronavirüs salgınının kamplardaki Uygur Türkleri için büyük bir tehdit olduğunu söyleyen Erkmen “ Toplu faaliyetlerin hepsi durduruldu, eğitim öğretime ara verildi, karantina uygulanıyor ancak bölgedeki kamplarda binlerce Uygur Türkü bir arada yaşamak zorunda, bu büyük bir salgın riski ortaya çıkarıyor” diye devam etti.

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