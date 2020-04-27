Koronavirüs mücadelesinde 10 bin vefalı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Başkent’in 25 ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları, evden çıkması yasak olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını 10 bin kişilik gönüllüsüyle anında karşılıyor.

ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

Vefa Sosyal Destek Grubu , günde 50 bin telefon çağrısını cevaplandırıyor.

Şimdiye kadar 520 bin vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.

100 bin emekli vatandaşın maaşlarını evde teslim etti.

80 bin muhtaç vatandaşa gıda paketini götürdü.

120 bin muhtaç vatandaşın sosyal destek yardımlarını evlerinde teslim etti. Cumhurbaşkanı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara hediye olarak gönderilen 520 bin adet maske ve kolonyayı teslim etti.

Yaklaşık olarak 2 milyon adet maskenin alanda dağıtımını gerçekleştirdi.

Ankara’da 10 bin görevlisiyle sahada olan Vefa Sosyal Destek Grupları , koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına koşmaya ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

10 BİN KİŞİLİK VEFA GRUBU

Ankara Valiliği ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları, bu bağlamda vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için devletin tüm imkanlarını seferber ediyor. Polis, jandarma, bekçi, din görevlisi, AFAD personeli gibi kamu personelinden oluşan Başkent’in 25 ilçesindeki toplamda 10 bin kişilik Vefa Grubu, bu süreçte mağduriyetlerin yaşanmaması için koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların imdadına yetişiyor. Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan Vefa Sosyal Destek Grubu’na ulaşabiliyor.

DEVLETİN ŞEFKATİNİ EVLERE GÖTÜRÜYORLAR

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan , Başkent’in 25 ilçesinde deyim yerindeyse arı gibi çalışan 10 bin kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından şimdiye kadar sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Vefa Sosyal Destek Grubu ’nun şimdiye kadar sunduğu hizmetlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan şunları söyledi: “Günde 50 bin telefon çağrısının cevaplandırılması. Hedef kitlemizdeki 65 yaş ve üzerindeki 520 bin vatandaşımızın ihtiyaçlarının karşılanması. 100 bin emekli vatandaşımızın maaşlarının evde teslimi. 80 bin muhtaç vatandaşımıza gıda paketinin evlerine teslimi. 120 bin muhtaç vatandaşımıza sosyal destek yardımlarının evlerinde teslimi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye olarak gönderilen 520 bin adet maske ve kolonyanın evlerinde teslimi. Yaklaşık olarak 2 milyon adet maskenin alanda dağıtımı.”

MOTOSİKLETÇİLER DE KATKI SUNACAK

Öte yandan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının talimatları çerçevesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na destek ve katkı amacıyla oluşturulan, Türkiye Motosiklet Federasyonunun belirlediği 1000 kişilik motosiklet grubu, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde gönüllülük esasıyla ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-