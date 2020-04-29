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Koronavirüs ne zaman bitecek? Araştırmalara göre işte cevabı!

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Milan Batista Üniversitesi ve Our World’dan elde edilen verilen analiz edildiği araştırmada ülkelerin corona virüsten ne zaman kurtulacağı tahmin ediliyor.
Koronavirüs ne zaman bitecek? Araştırmalara göre işte cevabı!

Dünyada olduğu gibi Türkiye de corona virüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Vatandaşlar evlerinde adeta zaman geçirmenin binbir türlü yolunu ararken dışarı çıkanlar ise büyük tedirginlik yaşıyor. Hayatın epey olumsuz etkilendiği bu günlerde artık, “Hayat ne zaman normale dönecek? Salgın ne zaman bitecek?” soruları sıkça sorulur hale geldi. Salgının bulunduğu ülkelerden gelen verilere göre o ülkenin anlık hastalık bitme tahmini paylaşan bir araştırma bugünlerde sıkça internette aranıyor. Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Milan Batista Üniversitesi ve Our World’dan elde edilen verilen analiz edildiği araştırmada ülkelerin corona virüsten ne zaman kurtulacağı tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre Türkiye Nisan ayının ortasında en yüksek rakamları görürken Mayıs ayının 14’ünde hastalığın yüzde 97’sinin biteceği tamamının Temmuz ayında biteceği tahmin ediliyor. Dünya ise Mayıs ayının sonunda yüzde 97 oranında koronadan kurtulacak tamamen kurtulması ise bu yılın sonu olarak tahmin ediliyor. 

Koronavirüs ne zaman biter? Koronavirüs ne zaman bitecek türkiye?

TÜRKİYE MAYIS ORTASINDA YÜZDE 97

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Üniversitenin yaptırdığı bu araştırmaya göre Türkiye’de hastalık Mart ayının ilk haftasından sonra hızlı bir yayılma sürecine giriyor. Nisan ayının ortalarına kadar hızlı şekilde artan salgın sonra yavaşlayarak düşüşe geçiyor. Mayıs ayının başlarına doğru iyice hissedilen azalma tahminlere göre 14 Mayıs’ta ülkede yüzde 97 oranında bitiyor. Tamamen bitmesinin öngörüldüğü tarih ise 30 Temmuz. 

İTALYA 9 MAYIS

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Hastalığın Çin’den sonraki Avrupa’daki merkezi haline dönüşen İtalya’da ise bu araştırmaya göre hastalığın yüzde 97’sinin 9 Mayıs’ta sonlanacağı tamamının ise 31 Ağustos’ta sona ereceği tahmin ediliyor. 

ABD 14 MAYIS

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Şu an dünyada hastalığın merkezi konumunda olan ABD’de ise araştırmadan çıkan tahminlere göre Mayıs ayının 15’inde yüzde 97 oranında hastalık sona erecek. Ancak tamamen bitmesi yine tahminlere göre Eylül’ün ilk haftasını bulacak. 

İSPANYA 2 MAYIS

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Avrupa’da çok büyük kayıpların verildiği İspanya’da ise salgının yüzde 97 oranında son bulması 2 Mayıs olarak tahmin ediliyor. İspanya’da yüzde 100’ünün bitişi olarak tahminen 2 Ağustos olduğu belirtiliyor.

Koronavirüs ne zaman biter? Koronavirüs ne zaman bitecek?

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HABERMERKEZİ/ gazeteilksayfa.com 
 

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