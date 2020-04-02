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Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı

Prof. Dr. Ahmet Akgül, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yalnızca akciğer yetmezliğine değil kalp yetmezliğine de neden olduğunu ifade etti.
Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kurucu Şefi Prof. Dr. Ahmet Akgül, koronavirüsün vücuda girdiği zaman kendini çoğaltmak için hücrelerin içine girmesi gerektiğini, yoksa yaşayamayıp yok olduğunu belirtti.

Koronavirüsün hücre içine girmek için hücre zarında bir kapı bulması gerektiğini, bu kapının da Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) reseptörü olduğunu aktaran Akgül, bu alıcı olmadığı takdirde hücreyi teğet geçtiğini ve hücrenin temiz kaldığını kaydetti.

Bu alıcılar hangi hücrelerde bulunuyorsa o hücrelerin hasta olduğuna dikkati çeken Akgül, "Bu alıcılar akciğer, kalp, damarlar ve bağırsaklarda var. O nedenle, koronavirüs akciğeri hasta ettiği gibi kalbi de etkilemektedir." ifadesini kullandı.

KALP YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUYOR !

Prof. Dr. Akgül, şu ana kadar medyada akciğer ile ilgili şikayetlerin üzerinde durulduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Virüs ağız, burun ve göz yoluyla alındıktan birkaç gün sonra kişinin yapısına ve bağışıklık durumuna göre boğaz ağrısı, kuru öksürük, nefes darlığına yol açtığı gibi gözlerde kızarıklık ve iltihap da yapmaktadır.

Halbuki çok yakında daha da belirgin hale gelecek kalp kasının iltihaplanmasına bağlı şikayetler de gündemde olacaktır. Kovid-19 hastalarının birçoğunda kalp kası harabiyetini gösteren troponin enzimi yükselmektedir. Hasta grubumuzda da bu bulgu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Kalp kasının virüsle etkilenmesine miyokardit denir ve tedavi edilmezse kalp yetmezliğine neden olur. 

Yani, hastaneye Kovid-19 tanısıyla yatanlar şu anda akciğer tomografisinde düzelme olduğunda evde tedaviye gönderiliyor. Fakat kalpteki durum bazen gözden kaçırılıyor. Oysa biz, troponin yüksek hastalara ekokardiyografi de yapıyoruz. Gerekirse kalp yetmezliği tedavileri de başlıyoruz. Kalp yetmezliği olduğunda hastada nefes darlığı ve göğüste rahatsız edici bir sıkışma hissi oluşuyor, bu arada bacaklarda şişlikler de başlıyor. Koronavirüs hastalığında da nefes darlığı olduğu için tüm şikayetlerin akciğerden kaynaklandığı düşüncesi oluşuyor. Bu nedenle, Kovid-19 şikayetiyle hastaneye yatırılan tüm hastalarda kanda troponin enzimi bakılmalı ve hastalara ekokardiyografi yapılmalıdır. Virüs tedavisi alırken vakit geçirmeden kalp yetmezliği tedavilerine de başlanmalıdır."

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