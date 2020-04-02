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Koronavüris göçü tersine çevirdi

Korona virüs nedeniyle şehirlerde durma noktasına gelen yaşam, kırsal bölgelerde önlemler eşliğinde olağan akışında devam ediyor. Şehirlerden kaçan pek çok vatandaş karantinalarını köylerinde yaşıyor. 
Koronavüris göçü tersine çevirdi

Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasıyla şehirlerde hayat durma noktasına gelirken köy yaşamında durum biraz daha farklı. Kırsalda dış dünyayla temasları daha az olan vatandaşlar önlemlerini büyük ölçüde alırken günlük yaptıkları rutin işlerine büyük değişiklik olmadı. Bolu’nun Karacalar Köyü’nde yaşayan vatandaşlar hayvanlarını doyururken bir yandan da bahçe işlerini yapıyor. Virüsten korunmak için şehir merkezine zorunlu olmadıkça inilmezken komşular arasında misafirlikte bir süre rafa kalkmış durumda. Hayvanlar ise insanlığın yaşadığı bu krizden bi haber yaşamlarına devam ediyor. 

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Bir günlük yaşamlarını anlatan köy sakinleri, “Korona salgını dolayısıyla önlemlerimizi alıyoruz. Açıkçası burada rutin hayatımız çok değişmedi. Köy yaşamında şehir gibi evinizin dışındaki insanlarla çok karşılaşmazsınız. Sabah kalkıyoruz hayvanların bakımlarını yapıyoruz. Gün içerisinde odun işlerimiz, bahçe işlerimiz oluyor. Akşam yine hayvanlarla ilgilendikten sonra evimize kapanıyoruz. Burada herkes bahçesinde yaşar pek dışarıya çıkmaz. Doğal olarak bir karantina sürecindeyiz. Devletimizin uyarılarını dikkate alarak yakın temas kurmuyoruz. Köyde misafirliğe ara verdik” ifadelerine yer verdi. 

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GÖÇ BU SEFER TERSİNE OLDU
Şehirlerde hayatın durmasıyla insanların memleketlerine akın ettiklerini belirten vatandaşlar, “Geçtiğimiz hafta ilçelerin başta olmak üzere köylerin de nüfusu arttı. Yalnızca bizim köyümüze değil diğer köylerede çok sayıda Ankara ve İstanbul’dan vatandaşlar geldi. Doğal olarak köy halkında korona virüsünden dolayı bir tedirginlik yaşansada kimse kimseyle yakından temas kurmuyor. İnsanlarımız bu konuda bilinçlenmiş. Özellikle yaşlılarımızın bulunduğu evlerde bu konuda daha titiz davranıyorlar. 
 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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