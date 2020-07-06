  • BIST 117.926
  • Altın 391,763
  • Dolar 6,8514
  • Euro 7,7400
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Koruyucu aile seferberliği Türkiye sınırlarını aştı

Emine Erdoğan'ın himayesinde, korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliği, ülke sınırlarını aşıp savaş mağduru çocuklara uzanan bir iyilik hareketine dönüştü.
Koruyucu aile seferberliği Türkiye sınırlarını aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliği, ülke sınırlarını aşıp savaş mağduru çocuklara uzanan bir iyilik hareketine dönüştü.

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri projesiyle birlikte hız kazanan koruyucu ailelik sisteminin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "her çocuğun bir ailesi olmalı" düşüncesiyle koruyucu aileliğin tanıtımı ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar meyvelerini verdi. Türkiye genelinde koruyucu aile sisteminin devreye alınmadığı il kalmadı.

Bakanlığın verilerine göre, şu an korunmaya muhtaç 7 bin 478 çocuk koruyucu ailelik sisteminde bulunuyor. Çocuklara yüreklerini açıp onlara yuva olan koruyucu ailelerin sayısı da 6 bin 155'e ulaştı.

Savaş mağduru 318 çocuğa kalplerini açtılar
Bu süreçte koruyucu ailelik sadece Türkiye değil ülke sınırlarını da aşan bir iyilik hareketine dönüştü.

Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu ve büyük bölümü savaş mağduru 318 çocuk, koruyucu aileler tarafından sahiplenildi.

Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye sığınan ve yanlarında bir refakatçisi olmayan bu çocuklar, sistem sayesinde sevgi dolu bir ortamda, aile sıcaklığında büyüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

700'ün üzerinde engelli çocuk koruyucu aileleriyle büyüyor
Koruyucu ailelik sistemi devlet korumasındaki farklı engel gruplarından çocukların da yaşamına dokundu.

Halihazırda Türkiye genelindeki 794 engelli çocuk, koruyucu aileler yanında bulunuyor. Bakanlık, özel durumları bulunan çocukların düzenli olarak engelli rehabilitasyon merkezlerine gitmesini ve eğitim süreçlerini destekliyor.

Nüfusa oranla koruyucu ailede en başarılı iller
İllerin nüfuslarına göre oranlandığında koruyucu aile sistemindeki başarılarıyla Kayseri (260 koruyucu aile yanında 288 çocuk), Adana (171 koruyucu aile yanında 235 çocuk), Kahramanmaraş (134 koruyucu aile yanında 198 çocuk), Tekirdağ (116 koruyucu aile yanında 128 çocuk) Afyon (128 koruyucu aile yanında 155 çocuk) Hatay (168 koruyucu aile yanında 243 çocuk) ön plana çıkıyor.

En çok koruyucu aile üç büyükşehirde
Türkiye'de en çok koruyucu aile sırasıyla İstanbul (657), Ankara (394) ve İzmir'de (368) bulunuyor.

Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise İstanbul'da 719, Ankara'da 448, İzmir'de ise 412'ye ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurul görüşmeleri bu hafta başlıyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:43
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 'tağşiş ve taklit' açıklaması06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:37
  • Yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:34
  • İzole tatil için plajlarda oluşturulan 'özel bölümler' ilgi görüyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:06
  • Koruyucu aile seferberliği Türkiye sınırlarını aştı06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:03
  • Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:02
  • FETÖ'nün örgüt üyesi polis amirlerine 'bilgi sızdırma' talimatı, itirafçı ifadesinde06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:02
  • TBMM Adalet Komisyonu barolar düzenlemesi için 5 günde 52 saat mesai yaptı06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:17
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:10
  • Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Sanallah: Yabancılar Sidre Petrol Limanı'na girdi06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti