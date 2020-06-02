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Kredi destek paketleri otomotiv sektörüne can suyu olacak

MASFED Başkanı Erkoç, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz." dedi.
Kredi destek paketleri otomotiv sektörüne can suyu olacak

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, kamu bankaları tarafından açıklanan avantajlı kredi destek paketlerinin tüm sektörleri olumlu etkileyeceğini söyledi.

Yerli üretim sıfır otomobillerde 0,49 ve 0,69 faizle kredi verileceğini, ikinci el otomobil alımlarında ise 0,82 faiz oranı uygulanacağını anımsatan Erkoç, kredilerde 60 ay vade ve 6 ay öteleme seçeneklerinin de yer aldığına dikkati çekti.

Kovid-19 sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini aktaran Erkoç, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz. Yeni normal hayatın başlaması ve verilen desteklerle otomotiv sektörü yeniden ayağa kalkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci el araç fiyatları geriye gelebilir
Faiz oranları yükseldikçe insanların satın alma gücünün düştüğünü belirten Erkoç, bu destek paketleri sayesinde gerek otomotiv sektöründe gerekse diğer tüm sektörlerde satın alma taleplerinin artacağına işaret etti.

Erkoç, Kovid-19 sürecinde tüm dünyada üretimi durduran firmaların yeniden üretime başladığının, normalleşmeyle haziran sonunda da tam kapasite üretime geçileceğinin altını çizerek, ikinci el araç fiyatlarının da geriye gelebileceğinin anlattı.

Meslekle hiç alakası olmayan kişilerin yaptığı satışlar sebebiyle ikinci el araç fiyatlarının sürekli arttığına da değinen Erkoç, şunları kaydetti:

"Maalesef Türkiye'de çok ciddi bir kayıt dışılık sorunu var. 2019 verilerine göre Türkiye'de 8 milyon 600 bin araç el değiştirmiş. Bunun 1,5 milyonu bayiler ve araç alım satımı yapan esnaf ve tüccarlar, bir milyona yakını ise gerçek tüketiciler tarafından gerçekleştirilmiş. Ancak geri kalan 5 milyona yakın aracın alım satımı ayaküstü araba alıp satanlar tarafından yapılıyor, kayıtlı olmadıkları için bunun vergisini de ödemiyorlar. Bugün fiyatların yükselmesinin en büyük sebebi ne yazık ki bu kayıt dışılık. Bunun önüne geçilmediği sürece fiyatların yükselmesine engel olamayız. Ticaret Bakanlığımızdan, Gelir İdaresi Başkanlığımızdan, Vergi Denetleme Kurulundan internet sitelerinin denetlenmesini ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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