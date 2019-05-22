  • BIST 84.589
  • Altın 250,237
  • Dolar 6,0991
  • Euro 6,8124
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Kremlin’den S-400 anlaşması açıklaması

ABD medyasında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımıyla ilgili dün bir haber yayımlanmıştı. Haberde, “S-400’lerin teslimi gerçekleşirse Türkiye olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak” ifadeleri yer almıştı.
Kremlin’den S-400 anlaşması açıklaması

ABD medyasında yer alan haberde, “Türkiye’nin Amerikan Patriot hava savunma sistemiyle ilgili karar vermesi için iki haftadan az bir süresi var” ve “S-400’lerin teslimi gerçekleşirse Türkiye olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak” ifadeleri kullanılmıştı.
Kremlin, Türkiye’nin Rusya ile arasındaki S-400 anlaşmasının zorla iptal ettirilerek yerine Amerikan Patriot sistemi alınmasına ilişkin ültimatomların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımına yönelik yaklaşımını olumsuz bulduklarını belirterek, “Ankara’nın da ifade ettiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır” dedi.

Putin’in Kremlin sözcüsü Peskov, “Rusya bu tür bir yaklaşıma son derece olumsuz bakıyor. Ankara’nın da belirttiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, “Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var, bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. S-400 için Rusya’ya personelimiz giderek eğitim almaya başladı” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji'den Toz Taşınımı uyarısı22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:20
  • TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:24
  • Askerlerin kaldığı konteynerde yangın22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:23
  • Meclis'te terör eylemi girişiminin 2 şüphelisi adliyede22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:22
  • Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci evlerine polis baskını22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:44
  • Kentsel dönüşümde tarihi sur ve menfez ortaya çıktı22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:43
  • Küçük Melek yardım eli bekliyor22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:40
  • FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:00
  • 1990'da İstanbul su bulamıyordu, şimdi nereden nereye geldi22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:51
  • Erzincan'da korkutan deprem22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti