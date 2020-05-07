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Kur manipülasyonu yapanlar engellenecek

Londra merkezli bazı finansal kuruluşlarının ellerinde para olmadan talep oluşturup döviz manipülasyonu yaptığını belirten bir bankacılık sektörü yetkilisi, "Londra kaynaklı bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek." dedi.
Kur manipülasyonu yapanlar engellenecek

Londra merkezli bazı finansal kuruluşlarının ellerinde para olmadan talep oluşturup döviz manipülasyonu yaptığını belirten bir bankacılık sektörü yetkilisi, "Londra kaynaklı bu bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek. Böylece, kur manipülasyonu yapamayacaklar." dedi.

Londra merkezli bazı finansal kuruluşların kur manipülasyonuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan bir bankacılık sektörü yetkilisi, bu seferki atağın swap ile ilgili olmadığını söyledi.

Birkaç gündür yabancıların Türk bankalarından döviz aldıklarını ancak alınan döviz karşılığında ödenmesi gereken Türk lirasını ödemediklerini kaydeden yetkili, "Anlaşılan o ki ellerinde para olmadan döviz talebi oluşturup döviz manipülasyonu yapıyorlar. Londra kaynaklı bu bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek. Böylece, kur manipülasyonu yapamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kuruluşlar, geçen yılın mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bu kuruluşlar, Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı. Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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