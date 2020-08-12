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Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündemine odaklandı.
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

ABD'de teknoloji hisselerindeki satışların genele yayılması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizlikler New York borsasının günü düşüşlerle tamamlamasına neden oldu.

Teşvik paketine ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın, görüşmelerin çıkmazda olduğunu söylemesi, salgında vaka sayılarının artmaya devam ettiği dönemde endişeleri artırdı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti. Dolar endeksi ise sınırlı da olsa yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyarak 93,7'ye çıktı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) verilerine göre ekonomide mevcut durum endeksi düşüşünü sürdürürken, beklentiler endeksi tahminlerin de üzerinde artış kaydetti.

Veriler sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,41 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise, geçen hafta 3 kez üzerini test edip kıramadığı 1,19 direncinden başlayan düşüşünü sürdürerek 1,1710 seviyesine geriledi.

Bugün Asya borsalarında, Japonya hariç satıcılı bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam edeceğine ilişkin endişelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Altının ons fiyatı ise, dün Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerle düşüşünü hızlandırarak günü yüzde 5,72 kayıpla 1.911 dolardan tamamlaması sonrası, bugün Asya piyasalarında gerilemeye devam ederek 1.880 dolara indi.

Yurt içinde, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,21 artışla 1.110,05 puandan tamamladı. Bankacılık sektörünün günlük değer kazancı ise yüzde 6,48 oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Aktif Rasyosu'nda yaptığı değişikliklerin ardından banka hisselerindeki yükselişin devam ettiğine dikkati çekerek, bankacılık endeksindeki yüzde 6,48'lik yükselişin, 9 Nisan'dan bu yana en hızlı günlük artışa işaret ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.150 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

Kaynak: Haber Kaynağı
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