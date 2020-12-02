Lastikçilerin işleri yoğunlaştı

Kışlık lastiğini taktırmak isteyen sürücüler, bugünlerde lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor. 1 Aralık itibariyle ticarilerde zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliği için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, 60’dan başlıyor.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Uygulamanın başlamasına rağmen araç lastiğini değiştirmekte geç kalan sürücüler bugünlerde lastikçiler önünde yoğunluk oluşturuyor. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, hususi araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti lastik ebadına göre farklılık gösteriyor. Kış lastiği değişimi 60 ila 120 TL arasında değişiyor.

LASTİKÇİLER YOĞUNLUKTAN MEMNUN

Pursaklar Saray’da oto lastik işletmeciliği yapan Uğur Berk, araç lastiğini değiştirmek isteyen sürücülerin yoğunluk oluşturduğunu ve sokağa çıkma yasağına kadar mesai yaptıklarını söyledi. Yoğunluktan memnun olduklarını belirten Berk, kışlık lastikler ve merak edilenlerle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulundu. Sorularımızı yanıtlayan Uğur Berk sürücülere şu uyarılarda bulundu:

KIŞ LASTİĞİ NEDEN TAKTIRILMALI

Kış lastiği niçin önemlidir?

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu gibi olumsuz zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve güvenlik sağlamakta. Yazlık lastik kullanımı ile kaza yapma riski kış aylarında 4-5 kat artırır. Kışlık lastikler, karlı ve buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir. Araçlarda mevsimine uygun lastik kullanımı performansı artırır, yüksek güvenlik sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Bu açıdan kış lastiği takmak her açıdan avantajlıdır. Bu nedenle güvenli yolculuk, tasarruf gibi pek çok neden için sürücülerin mevsimine uygun lastik tercih etmesinde fayda var.

1 NİSAN’DA ZORUNLULUK BİTİYOR

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor. Ticari olmayan araçların kış lastiğini güvenlik ve iyi yol tutuş için taktırması gerekiyor. Çünkü kış lastiği olumsuz hava koşullarında yolda yüksek güvenlik sağlıyor.

HALA DEĞİŞTİRMEYENLER VAR

Zorunluluk başlamasına rağmen kışlık lastiğini taktırmak isteyenlerde durum nedir?

Zorunluluk 1 Aralık’ta başladı; ancak hala kışlık lastiğini değiştirmek istenler çok sayıda. Vakit bulamadığı için lastiğini hala değiştiremeyenler var. Bugünlerde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olan saat akşam 9’a kadar mesaimiz sürüyor.

60 TL’DEN BAŞLIYOR

Kış Lastik değişimini ne kadara yapıyorsunuz?

Lastiğin ebadına göre ücret değişiyor. 4 lastik değişimi için hususi binek araçlar 60 TL, hafif ticari araçlar 70-80 TL arasında değişiyor. Kamyon, TIR gibi araçlarda lastik fiyatı ve ebadı arttığı için fiyat biraz daha yükseliyor. 100 ila 120 TL arasında değişiyor.

15 DAKİKADA DEĞİŞİYOR

Lastik değişimi kaç dakika sürüyor?

Yoğun tempoda çalışırsak 4 lastiği 15 dakikada normalde ise 20-25 dakikada değiştirebiliyoruz.

LASTİK MUHAFAZASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Boşta kalan lastiğin muhafazası önemli midir?

Çıkardığımız lastikler uygun koşullarda saklanmalıdır. Lastiğin performans kaybına uğramaması için ideal şartlarda muhafaza edilmeli.

GEÇEN SENEYE GÖRE DÜŞÜŞ VAR

İşleriniz geçen seneye göre nasıl?

Geçen seneye göre işlerimizde azalma yaşanıyor. Bu durumun salgından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.

DİKKAT EDİLMELİ

Kışlık lastiği taktırmak neden önemli?

Kış aylarında ıslak zeminlerde karlı havalarda aracın kaydırma oranı çok olur. Onun için sürücüler buna çok dikkat etmeli. Kış lastiği aracın yol tutuş özelliğini en üst seviyeye getirerek can ve mal güvenliğini sağlıyor.

776 TL CEZASI VAR

Zorunluluğa uymamanın cezası hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-