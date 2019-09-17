Lavanta köyü Kuyucak köyü nerede, Salda gölüne yakın mı?

Kuyucak neresi, neden lavanta köyü deniliyor? Lavanta diyarı Kuyucak köyü nerede, nasıl gidilir? Isparta, Kuyucak arası kaç kilometre? Lavanta hasadı ne zaman, Kuyucak’a hangi ay gitmeli? Salda gölüne yakın mı?

Kuyucak neresi , neden lavanta köyü deniliyor? Müthiş kokusu ve görsel güzelliği ile insanları mest eden lavanta denildi mi ülkemizde ilk akla Lavanta köyü gelir. Bu köyün adı aslında Kuyucak’tır. Peki Kuyucak köyü nerede ? Salda gölüne yakın mı ?

Lavanta diyarı Kuyucak ile Salda gölü birbirlerine yakın olmakla birlikte farklı il sınırları içerisinde yer alıyor. Lavantası ile ünlü olduğu için lavanta köyü olarak da anılan Kuyucak Köyü, Isparta ilimizde yer alıyor. Salda gölü ise Burdur sınırları içerisindedir.

Isparta Keçiborlu ilçesine bağlı olan Kuyucak Köyü, Türkiye’nin lavanta adresi olarak bilinir; bu şekilde ün yapmış.

Bu köyde hemen herkes lavanta yetiştiriciliği yapmaktadır. Türkiye’nin lavanta ihtiyacının yüzde 90’ı Kuyucak Köyü’nde üretiliyor.

Kuyucak’ın lavanta kokulu köy , lavanta köyü gibi isimlerle de anılması bundan. Çevresindeki Kuşcular ve Çukurören köylerinde de lavanta üretimi yapılıyor olsa da Kuyucak’ın ünü Türkiye’yi aşmış durumda.

Köyde her yıl lavanta festivali düzenleniyor. Turizm firmaları köydeki lavanta tarlalarına turlar düzenliyor.

Peki lavanta hasadı ne zaman, Kuyucak’a hangi ay gitmeli ?

Bölgede lavantalar, haziran ayı sonlarına doğru morarmaya başlıyor ve temmuzda çiçekleri patlayınca mosmor oluyor. Temmuz sonu ağustos başından itibaren ise hasat yapılıyor ve lavantalar toplanıp yağları çıkarılıyor. Yerli ve yabancı turistler Kuyucak bölgesinde mosmor lavanta tarlaları arasında gezinti yapabiliyor.

SALDA’NIN YAKININDA

Kuyucak Köyü, Burdur’un dünyaca ünlü Salda gölü nün yakınında bulunuyor.

Son dönemde Salda gölüyle ilgili turizm çalışmaları Kuyucak Köyü’nü de kapsıyor. İlgili yetkililer bölgenin turizm hareketlerinin bir bütünlük içinde oluştuğuna dikkat çekiyor.

Nitekim Burdur Valisi Hasan Şıldak , Salda Gölü ile Kuyucak Köyü’nü şöyle anlatıyor:

"Turizm hareketleri bir bütünlük içinde oluşuyor. Yakınımızdaki Kuyucak köyü ekmeğini lavantadan kazanıyor. Lavanta köyü olarak ünlenmiş. Bütün Türkiye, Kuyucak deyince biliyor ama son birkaç yıldır daha yüksek seviyeye ulaştı. Salda Gölü, Türkiye'de değil artık dünyada bilinir hale geldi. Bu gölümüzün varlığını ve sahip olduğu doğal güzelliği koruyarak ama turizme de açarak, turizmden de uzak durmayarak geliştirmeye çalışıyoruz."

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Antalya Kuyucak köyü Isparta arası mesafe 174 kilometre,

Ankara Kuyucak Köyü Isparta arası mesafe 385 kilometre,

İstanbul Kuyucak Köyü arası 556 kilometre,

Isparta Kuyucak köyü arası da yaklaşık 50 kilometre.

Burdur Salda gölü ile Isparta Kuyucak köyü arası ise yaklaşık 100 kilometre.

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