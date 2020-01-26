Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz: Siyaset üstü olacağız

Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz, Ankara’ya örnek bir STK olacaklarını belirterek, “Siyasi kimliklerimizi kapı dışında bırakacağız. Siyaset üstü olacağız. Hemşerilik ilk önceliğimiz” dedi.

Mamak Kırşehirliler Derneği üyeleri Mamak’ta bir araya gelerek kahvaltıda buluştu. Dernek Başkanı Kani Araz, birlik ve beraberliği pekiştirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ve örnek bir sivil toplum kuruluşu olacaklarını belirtti. Araz, siyaset üstü olacaklarınıda vurgulayarak, “Siyasi kimliklerimizi kapı dışında bırakacağız. Siyaset üstü olacağız. Sadece görüş ve düşüncelerimiz Kırşehirli hemşerilik üzerine olacak” dedi.

ELAZIĞ UNUTULMADI

Dernek Başkanı Kani Araz dernek olarak yapacakları çalışmalar hakkında dernek üyelerini bilgilendirdi. Araz, sözlerine Elazığ’da depremde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Araz, “Elazığ’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” dedi.

MAMAK’TA İHTİYAÇ VARDI

Kırşehiri tüm ülkede temsil eden bir federasyonun olduğunu buna rağmen Mamak’ta bir Kırşehirliler Derneği olmadığını hatırlatan Araz, “Federasyonumuz var idi ama bazı ilçelerde hemşeri derneklerimizin toplandığı bir merkezimiz yoktu. Bunlardan biriside Mamak’tı. Federasyon çatısı altında 2005 yılında belediye öncülüğünde Mamak’ta ki sivil toplum merkezlerini kurduğumuzda yaklaşık 11 hemşeri derneği ile bir araya gelerek bir yer yaptık. Fakat burada Kırşehirlilerimizi temsil eden bir derneğimize acil ihtiyaç vardı. Ne mutlu ki bunuda sizlerin aracalığıyla kurmaya çalışıyoruz.”

AMACIMIZ BİRLİKTELİK VE BERABERLİĞİ PEKİŞTİRMEK

“Biz böyle bir girişime adım atmak istediğimizde hemşerilerimizden çok büyük talepler geldi. Bizlere müracat eden hemşerilerimizi yönetime koyduk. Logomuzu, yönetim kurulumuzu oluşturduk.Görev dağılımını yaptık. Sizlerin herbirinize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu birlikteliğimizi, dernekteki faaliyetlerimizi aktif bir şekilde sürdürmeye gayret göstereceğiz. Sürekli aktif olacağız bunun için büyük çaba göstereceğiz. Beraber olduğumuzda bütün yükleri kaldıracağız, bereket gelecek, dayanışma göstereceğiz. Amacımız birliktelik ve beraberliğimizi pekiştirmek. Hemşeriliğimizi Allah nasip ederse deklare edecez ve bunu herkese göstereceğiz. Örnek bir sivil toplum kuruluşu olacağız.”

SİYASİ KİMLİKLERİMİZİ KAPI DIŞINDA BIRAKACAĞIZ

“Siyasi kimliklerimizi kapı dışında bırakacağız. Siyaset üstü olacağız. Sadece görüş ve düşüncelerimiz Kırşehirli hemşerilik üzerine olacak. Birliğimizi ve beraberliğimizi tüm Ankara’ya göstermiş olacağız. Biz bulunduğumuz mahallelerde evlerimizi, arabalarımızı değiştirebiliyoruz ama nüfus kütüğümüzüden Kırşehiri değiştirme imkanımız bulunmuyor. Bu yüzden birçok ilçede kurulan bu derneklerimizi tek çatı altında toplayarak birliğimizi ve beraberliğimizi ilerletmiş olacağız. Bunun için sürekli istişare halinde olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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