Mamak liderliğe yükseldi

Deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 25-34 mağlup etti. Yeşil-Beyazlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Yeşil-Beyazlılar 7 maçın 6’sından galibiyetle ayrılarak önemli bir avantajı da yakalamış durumda.

Önemli olan istikrarı korumak

Liderlik hedefine kısa sürede ulaştıklarını ifade eden Baş Antrenör Cengiz Özenci, “Bundan sonra önemli olan ise liderliği korumak. Nitekim bunu başaracak potansiyelde bir takımız. Önemli bir galibiyet serisi yakaladık ve bu seriyi sezon sonuna kadar koruyarak kupayı kaldıran takım olmak istiyoruz” dedi. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, 29 Kasım saat: 15.00’te Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda Zeytinburnu Irmak Spor Kulübü ‘nü ağırlayacak.