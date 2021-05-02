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Mamak’a trafik eğitim pisti ve parkı

Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile ortaklaşa çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye “Trafik Eğitim Parkı” kazandırdı.
Mamak’a trafik eğitim pisti ve parkı

Durali Alıç Mahallesi’nde 5400 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan park, açılış için gün sayıyor. Trafik Eğitim Parkı’nın aynı zamanda Mamak’ın sosyal yaşam yaşamında da yeni bir katkı sağlayacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımıza trafik eğitiminin eğlenceli ve uygulamalı bir şekilde verilerek onların güvenli yarınlara hazırlanmasına katkı sunacağız” dedi.

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Minyatür kent
Mamak Belediyesi, anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine akülü arabalarla trafik kurallarını anlatacak. Kurulan trafik eğitim parkuru, çocuklara teorik ve uygulamalı eğitim verecek. Öğrenciler, kendileri için özel olarak dizayn edilen araçlara binerek, trafik kurallarını görerek ve yaşayarak öğrenecekler. Yaya geçitleri, dönel kavşaklar, konutlar, hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolu, sinyalizasyonlar, yön işaretleri gibi trafik levhalarının olduğu trafik eğitim parkında,  tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, akülü araç garajı, trafik eğitim binası, tünel yer alıyor. Parkta ayrıca trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor. Parkta yetişkinler için de dinlenme alanlarının yer alacağını kaydeden Başkan Köse, “Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları yaratıyoruz. Bu alanda biz minyatür bir kent yarattık.Çocuklarımızın alacakları eğitim ile kendi güvenlikleri açısından oldukça verimli olacak, proje kapsamında öğrencilerin uygulamalı olarak trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki becerilerini artırmalarını sağlanmış olacağız” dedi.
 

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