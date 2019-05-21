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Mamak'ta 3 mahalle 2 sofrada iftar

Mamak Belediyesi’nin düzenlediği iftar programlarının adresi bu kez Gülveren Kapalı Pazar Alanı ve Meriç Düğün Salonu oldu. 3 mahalleyi iki farklı iftar sofrasında buluşturan programlara toplam 4 bin 500 kişi katıldı.
Mamak'ta 3 mahalle 2 sofrada iftar

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir olmanın, paylaşmanın, hiç tanımadan, tanışmadan aynı sofraya oturmanın adıdır, tadıdır Ramazan. Mamak'ta Ramazan tüm güzelliğiyle yaşanmaya, sofralar kardeşlikle dolmaya devam ediyor. Davetimize katılarak soframızı zenginleştirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Köse’den mahalle meclisi müjdesi

Mahalle toplantılarının artık bir meclis ortamında yapılacağının müjdesini veren Köse, “Her mahalleye mahsus olmak üzere, mahalle meclis toplantıları düzenleyeceğiz. Mahalle meclis üyeleri ve mahalle sakinleri ile bir araya geleceğimiz toplantılarda hem sizlerin istek ve taleplerini dinleyeceğiz hem de mahallelerimize yapacağımız özel projelerimizi sizlerle paylaşacağız” dedi.

İftar sonrası sürpriz ziyaret

İftar programı sonrası, geçmiş dönem meclis üyesi Adem Avan'ın evine sürpriz ziyarette de bulunan Köse, “Hem Avan ailesinin halini hatırını sormak hem de Ramazan Ayı’nın güzelliğini ev ahalisi ile hanelerinde yaşamak istedik. Bizlere kapıları ile gönüllerini de açan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
 

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