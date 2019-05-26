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Mamak'ta 6 mahallede 2 iftar heyecanı

Mamak Belediyesi’nin düzenlediği iftar organizasyonları bu kez Diriliş ve Altınevler mahallesini ile Mutlu, Akdere, Türközü ve Peyami Sefa mahallelerini aynı sofrada buluşturdu. 
Mamak'ta 6 mahallede 2 iftar heyecanı

6 mahalle sakinini iki farklı iftar sofrasında buluşturan programa katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iftarını Diriliş mahallesinde yaptı ardından Akdere Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen iftar programına katılarak orada da tatlısını yedi. Ramazan Ayı’nın tüm güzelliklerini paylaşmaktan, kalabalık ve bereketli sofralarda vatandaşlarla bir ekmeği bölüşmekten son derece mutlu olduğunu kaydeden Köse,  “Aynı apartmanda, aynı sokakta oturup birbirini tanımayan insanlar aynı sofrada bir araya geliyor, bu sayede bir kaynaşma zemini oluşuyor. Ramazan Ayı’nda düzenlenen iftar programlarımıza hemşerilerimizin yoğun ilgisi bizleri oldukça sevindiriyor” diye konuştu.


 

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