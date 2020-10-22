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Marmaris, Bodrum ve Datça açıklarında 232 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 7 can salı ve 1 lastik bottaki çoğu kadın ve çocuklardan oluşan toplam 232 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris, Bodrum ve Datça açıklarında 232 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, dün saat 08.50 sıralarında Muğla’nın Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi açıklarında denizde sürüklenen 3 can salı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı hücum botları, 50 metre aralıklarla denizde sürüklenen 3 can salına ulaştı. Can salında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 121 kaçak göçmen hücum botuna alınarak ilçe merkezine getirildi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilip, sağlık kontrolünden geçirilen çoğunluğu Suriye uyruklu 121 kaçak göçmen Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DATÇA’DA 4 CAN SALINDA 76 KAÇAK GÖÇMEN

Yine dün saat 17.35 sıralarında bu defa Datça ilçesi açıklarında can salı içinde kaçak göçmen ihbarı yapıldı. Yunanistan’ın Rodos Adası’na 1 kilometre mesafede Türk karasularına itilen 4 can salı içindeki 76 kaçak göçmen kurtarıldı. Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

BİR İHBAR DA BODRUM'DA YAPILDI

Bugün saat 03.10 sıralarında ise Bodrum Sahil Güvenlik ekiplerine balıkçılar tarafından kaçak göçmen ihbarı yapıldı. Bodrum ilçesinin Yunanistan’ın Simi Adası’na yakın Karada mevkiinde lastik bot içindeki 35 kaçak göçmen kurtarıldı. Doktor kontrolünden geçen kaçak göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ÜZERLERİNDEKİ PARA VE CEP TELEFONLARINI ALMIŞLAR

Marmaris, Bodrum ve Datça sahil güvenlik unsurlarınca kurtarılan toplam 232 kaçak göçmen, ifadelerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından üzerlerindeki para ve cep telefonları alınarak can salına bindirilip, küreksiz deniz ortasına bırakıldıklarını söyledi.

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