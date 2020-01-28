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Mehmet Necati Çetinkaya hemşerilerini unutmadı

AK Parti 23’üncü Dönem Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya Elazığlı hemşerilerine destek için 100 ton gıda malzemesi ile 3 tır giyim malzemesi gönderdi.
Mehmet Necati Çetinkaya hemşerilerini unutmadı

Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle bir dizi incelemeler yapmak ve bu elim olayın acılarını bir nebzede olsa halkla paylaşmak üzere kenti ziyaret eden Mehmet Necati Çetinkaya hemşerilerine destek verdi. Kendisi de Elazığlı olan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, “Halkın ihtiyaçları zaten devlet tarafından karşılanıyor. Buna rağmen bizde bir nebze de olsa destek vermek istedik” dedi. Kente çeşitli illerde yer alan Çetinkaya Mağazaları’ndan 100 ton gıda ve 3 tır giyim malzemesi gönderen Çetinkaya, hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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ELAZIĞ’IMIZIN YİĞİT EVLATLARININ YANINDAYIZ

Çetinkaya, “Halkımızın ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zamanda da gereken yardımları en kısa sürede afet bölgesine ulaştırdı. Bizler de her zaman olduğu gibi bu günde de Elazığ’ımızın yiğit evlatlarının yanındayız. Biz büyük bir milletiz. Allah’ın izniyle bu yarayı da saracak ve tek vücut olarak daha güçlü bir şekilde atlatıp, üstesinden geleceğiz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, geride kalanlara sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

3 TIR GİYSİ, 100 TON GIDA

Aynı zamanda deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu belirten Çetinkaya, çalışmaları yakından takip ederek vatandaşlara destek oldu. Bu üzücü günde Elazığ halkını yalnız bırakmayan Çetinkaya maddi ve manevi desteğini hemşerilerinden esirgemedi. Adana, Gaziantep ve Mersin Çetinkaya şubelerinden hareket eden 1 tır giyim malzemesi ile 100 ton muhtelif gıda malzemelerinin için de bulunduğu araçların deprem bölgesine ulaştığını belirten Çetinkaya, İstanbul mağazalarından ise 2 tır dolusu giyim malzemesinin afet bölgesine ulaştığını kaydetti.

Yusuf SAĞLAM/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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