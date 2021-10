Mekan Anadolu, Zaman Büyük Doğu!

Bazı fikirler vardır, doğuşuyla beraber büyük yankılar uyandırır. Oysa bu fikirler hiçte görüldüğü gibi sağlam, dinamik ve kalıcı değildir. Bu fikirlerin oluşturmuş olduğu hareketler; genellikle siyasi, iktisadi veya içtimai gelişmelerin ajitasyon ve propaganda unsurları üzerine otururlar. Bu fikri akımların varlıkları, adı geçen gelişmelere bağlıdır. Hiçbir alt yapı, sistem ve ideolocya kaygıları yoktur. Hadiselerin uyandırdığı yankı derecesinde adlarını duyurabilirler. Söz konusu hadiseler gündemin dışında kalınca da bir takım siyasi parti bağlıları ve cemiyetler gibi unutulup giderler. Hadiseleri yönlendirmek, gelişmeleri geliştirmek gibi hayati meselelere oldukça yabancıdırlar.

Yine bazı fikirler vardır ki, doğuşları sancılıdır. Bu sancılı doğuşun akabinde planlı, programlı ve düzenli yükselişleri de başlar. Ne içtimai ve siyasi gelişmelerin dışında kalırlar ne de bu gelişmelere borçlanırlar. Gelişme ve değişmeler boyunca, yöneldikleri istikamete doğru her şeye sirayet ederler. Hadiseler onları iteklemez, onlar bu hadiseleri yönlendirirler. Yine onlar, hadiseleri yönlendirdikçe genişliğine ve derinliğine güçlenirler. Yükselişleri yavaş olur ama açtıkları yolu kapatacakta baskı ve şiddet, onları yıpratmak yerine güçlendirir. Bağlıları her an tekâmül halindedir. Liderlerinin gitmesiyle sahneden silinmezler. Zira varlık hikmetleri fikir ve ideolocyalarıdır. Liderleri, ideolocya derecesinde kıymet kazanır.

Büyük Doğu'nun, sık sık rastladığımız bazı hareketler gibi kısa bir zamanda yığınları çevresine toplamadığı malum. Fakat yine şu da malumdur ki; çevresine yüzbinler toplayan bu hareketlerin kalıcı bir özellikleri olmamaktadır. Çünkü bunlar mevsimliktir. Basın-medya bu tür mikrop adamları köpürtür. Onlara böylece yardım eder. Hiçbir fikri ve içtimai sisteme malik olmayan bu adamlar, zamanla unutulup giderler. Bir sinema artistinin yahut bir futbolcunun çevresinde dolanan hayranları misali gibidir. Sonbahara doğru kuruyan yapraklar ile tabiatın bütün yağış ve iklimi karşısında yıllarca dimdik ayakta kalabilen çınarın arasındaki fark gibi…

Büyük Doğu, sabun köpüğü cinsinden hareketlerin hiçbirine ve hiçbir şeylerine benzemez. Mensupları Büyük Doğu ideolocyası karşısında yapılması gerekenleri, yapılması gerektiğine inandığı için (çevresine kuru kalabalıklar toplamak için değil) yapmaktadır. Liderinin üstün şahsiyet ve tefekkürü sayesinde kafası boş, kalbi boş, dili boş adamlar değildir. Kafa, gönül ve dil disiplinine kavuşmuş, her biri ideolojik formasyon sahibi, bulunduğu yeri yakan şahsiyetli simalar filizlenmiştir.

Sözü uzatmaya hacet yok. Gelişimiz suyun mermeri oyması misali; Dam dam… Ama ‘’tam!’’ Son yıllarda Türkiye gündemini hanemize yonttuk. Yontuyoruz. Şükürler olsun…