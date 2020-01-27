Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Akşener, Gökçe Mahallesi'nde kurulan bir çadırı ziyaret ederek, depremzedelerle görüştü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

DUA ETTİ

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Akşener, geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Elazığ ve Malatya'da ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.

"İKTİDAR DA ÇALIŞIYOR BİZ DE"

Dün telefonla konuştuğu bir depremzedenin hem çocuğunu hem eşini kaybettiğini belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Taziye ziyareti yaptık. Elazığ'da da asıl depremin ana üssü olan yerde de dolaşacağız, göreceğiz. Başsağlığı diliyorum bütün kayıplarımıza, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İktidar partisi elbette devleti yönetiyor o imkanlarıyla buraya geldi. Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanları buraya geldiler. Biz de teşkilatlarımızı gönüllülerimizi harekete geçirdik.

Biz de o şekilde yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldi. Böyle durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönem ve bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada ve bir ipin ucundan tutmaya çalıştık, hep birlikte. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmaz."