Meşhur Kaman cevizinin hasadına başlandı

Kırşehir’de dünyaca ünlü Kaman cevizinin hasadına başlandı. Kaman'da ceviz bahçesi sahibi Hüseyin Çakır, yıl boyu büyük emek vererek yetiştirdikleri cevizde en heyecanlı dönemin hasat zamanı olduğunu belirterek "Ektiğimizi biçme vakti" dedi.

Lezzetinin yanı sıra ince kabuğu ve yüksek verimi ile ünü ülke sınırları dışına kadar yayılmış olan Kaman cevizi nin hasadına başlandı. Ekim ayı başı itibariyle Kaman ilçe merkezi ve köylerindeki ceviz bahçelerinde hasat heyecanı yaşanıyor.

Kırşehir ilçesi Kaman ’ın Kargınselimağa Köyü ’nden Hüseyin Çakır da bu çiftçilerden biri. Yıl boyu büyük emek verilerek yetiştirilen cevizde en heyecanlı dönemin hasat zamanı olduğunu söylüyor Hüseyin Çakır.

EKTİĞİMİZİ BİÇME VAKTİ

Ağaçlara, bahçeye yıl boyu gözleri gibi baktıklarını ifade eden Çakır, “Elimiz hep üstlerinde oluyor. Özellikle ilkbahara doğru dona karşı büyük mücadele ediyoruz. Ve budama, ilaçlama, bahçe temizliği emek istiyor. Adeta onlarla yatıp kalkıyoruz. Şimdi hasat zamanı, ektiğimizi, emeklerimizin karşılığını biçme vakti. Heyecanlıyız. Bereketli olur inşallah” diyor.

Hüseyin Çakır, cevizlerin taze olarak da kuru olarak da alıcı bulduğunu vurgulayarak "Ürününüz güzel olsun yeter ki, alıcısı çok" diye ekliyor.

Öte yandan, özellikle büyükşehirlerde olduğu gibi Kaman'da bile Ukrayna ve Gürcistan'dan getirilen cevizleri Kaman cevizi diye satanlar olduğu ifade ediliyor. Çiftçiler, vatandaşları bildikleri yerlerden, sertifikası olan üreticilerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor.