  • BIST 1.378,150
  • Altın 501,49
  • Dolar 8,8980
  • Euro 10,2850
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Meşhur Kaman cevizinin hasadına başlandı

Kırşehir’de dünyaca ünlü Kaman cevizinin hasadına başlandı. Kaman'da ceviz bahçesi sahibi Hüseyin Çakır, yıl boyu büyük emek vererek yetiştirdikleri cevizde en heyecanlı dönemin hasat zamanı olduğunu belirterek "Ektiğimizi biçme vakti" dedi.
Meşhur Kaman cevizinin hasadına başlandı

Lezzetinin yanı sıra ince kabuğu ve yüksek verimi ile ünü ülke sınırları dışına kadar yayılmış olan Kaman cevizinin hasadına başlandı. Ekim ayı başı itibariyle Kaman ilçe merkezi ve köylerindeki ceviz bahçelerinde hasat heyecanı yaşanıyor. 

Kırşehir ilçesi Kaman’ın Kargınselimağa Köyü’nden Hüseyin Çakır da bu çiftçilerden biri. Yıl boyu büyük emek verilerek yetiştirilen cevizde en heyecanlı dönemin hasat zamanı olduğunu söylüyor Hüseyin Çakır. 

 EKTİĞİMİZİ BİÇME VAKTİ 

Ağaçlara, bahçeye yıl boyu gözleri gibi baktıklarını ifade eden Çakır, “Elimiz hep üstlerinde oluyor. Özellikle ilkbahara doğru dona karşı büyük mücadele ediyoruz. Ve budama, ilaçlama, bahçe temizliği emek istiyor. Adeta onlarla yatıp kalkıyoruz. Şimdi hasat zamanı, ektiğimizi, emeklerimizin karşılığını biçme vakti. Heyecanlıyız. Bereketli olur inşallah” diyor. 

kaman-cevizi-hasadi-fiyati-huseyin-cakir.jpg

Hüseyin Çakır, cevizlerin taze olarak da kuru olarak da alıcı bulduğunu vurgulayarak "Ürününüz güzel olsun yeter ki, alıcısı çok" diye ekliyor. 

Öte yandan, özellikle büyükşehirlerde olduğu gibi Kaman'da bile Ukrayna ve Gürcistan'dan getirilen cevizleri Kaman cevizi diye satanlar olduğu ifade ediliyor. Çiftçiler, vatandaşları bildikleri yerlerden, sertifikası olan üreticilerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor.

 

 Gazete İlksayfa 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskoç çift ATV ile yuvarlandığı 25 metrelik uçurumdan kurtarıldı05 Ekim 2021 Salı 22:02
  • Adana'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı05 Ekim 2021 Salı 21:12
  • Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütçüsü, kayalıklara düştü05 Ekim 2021 Salı 21:03
  • Mersin'de hurda fabrikasında yangın05 Ekim 2021 Salı 19:08
  • Denizli'de kaybolan alzheimer hastası dron ile bulundu05 Ekim 2021 Salı 19:08
  • Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu05 Ekim 2021 Salı 09:30
  • Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi!05 Ekim 2021 Salı 09:21
  • Emine Erdoğan: Çevre konusunu kriz olmaktan çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğu05 Ekim 2021 Salı 09:00
  • Ümraniye'de 2 katlı iş yerinde çıkan yangında art arda patlamalar04 Ekim 2021 Pazartesi 23:47
  • Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı04 Ekim 2021 Pazartesi 22:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti