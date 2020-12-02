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Mesire alanlarında temizlik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı dört köyde bulunan mesire alanlarında kış temizliği yürütüldüğünü belirtti. 
Mesire alanlarında temizlik

Altınok, “İlçemizin göz bebeği Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Aynı zamanda vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği mesire alanlarımızın bakım ve yenilemelerini yaparak buralardaki kış temizliğimizi de tamamladık. ” dedi.

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DÖNÜŞÜMÜ ZOR OLAN ATIKLAR TOPLANDI 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki, Güzelyurt köyleri ile buralarda bulunan gölet ve mesire alanlarında geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliğine yol açan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak atık bertaraf noktasına götürüldü.

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 BAŞKAN ALTINOK: DOĞAYA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR
Mesire alanlarında vakit geçiren vatandaşın bu güzelliklere sahip çıkması, sürdürülebilirliğinin sağlanması için koruması ve çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğinin de altını çizen Başkan Altınok ise şunları söyledi:
“Sadece kendimize değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve doğayla iç içe yaşanabilir şehir bırakmak için mesai mefhumu tanımaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için sokaklarımızı ağaçlandırıyoruz. Bunun yanı sıra “ Yeşil Keçiören, Yeşil Başkent ve Yeşil Türkiye” hedefimize adım adım yürüyoruz.” 

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok‘un vizyonu ile yeşilin korunması, yaygınlaştırılması ve doğal güzellikleri ile Keçiören’in Ankara’da huzur ve güven içerisinde yaşanacak bir ilçe olma özelliğini sürdürmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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