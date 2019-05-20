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Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın yarın öğle saatleri itibarıyla iç kesimlerde etkisini arttırarak batı ve güneybatı yönlerden yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Ankara, Uşak, Konya, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de saatte 50 ila 70 kilometre, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir ile Ankara'nın güney ilçelerinde de saatte 50 ila 80 kilometre hızda eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz taşınımıyla hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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