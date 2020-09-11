  • BIST 1.102
  • Altın 468,436
  • Dolar 7,4534
  • Euro 8,8349
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Macron'un açıklamaları ucuz siyaset

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Macron'un sözlerini "ucuz siyaset" olarak nitelendirerek "Cumhurbaşkanı'na hakaretamiz şeyler söylemenin Türk halkına dolaylı olarak hakaret olduğunun farkında bile değil." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: Macron'un açıklamaları ucuz siyaset

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın yönetim tarihine bakıldığında şu anda en dirayetsiz, en yeteneksiz en kifayetsiz yönetimin işbaşında olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın seçim sisteminden kaynaklı, tamamen tesadüfi ve şansa dayalı şekilde seçim sonucuyla işbaşına geldiğini anımsatan Aydın, "Fransa'da Macron'un Cumhurbaşkanı olmasıyla hem uluslararası ilişkilerde hem iç siyasette hem de ekonomide Fransız halkı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 'Sarı yelek' olaylarının patlamasına neden oldu. Ne kriz yönetebildi ne de ekonomik atılımlar yapabildi." diye konuştu.

Ucuz siyaset
Macron'un sözlerini "ucuz siyaset" olarak nitelendiren Aydın, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yüzde 52,5'in teveccühünü almıştır. Bu kadar acemice yorumlar... Sanki Türkiye bir zamanlar sömürgeleri olan sıradan bir ülke gibi bir parmak bal çalıyor Türk halkının ağzına. Halbuki Türk halkının seçimlerde birinci turda üstün bir çoğunlukla seçtiği Cumhurbaşkanı'na hakaretamiz şeyler söylemenin Türk halkına dolaylı olarak hakaret olduğunun farkında bile değil."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve hidrokarbon arayışları konusunda bölgede Avrupa'nın direnci ve ana kaynağı olmak için büyük atılımlar yaptığının altını çizen Aydın, "Artık onların etkinlik alanı olarak saydıkları kendilerince Kuzey Afrika'da, Akdeniz'de, Orta Doğu'nun bir kısmında 'Türkiye artık ben varım' diyor. Türk halkı büyük bir teveccühe sahip." ifadesini kullandı.

"Tüm bu adımlar Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle oldu"
Türkiye'nin bölgesinde lider her türlü hamlelerde söz sahibi haline geldiğini vurgulayan Aydın, "Karadeniz'deki doğal gaz kaynaklarının bulunması ve Doğu Akdeniz'deki yatakları bunu geçmişte olduğu gibi büyük güçler gelecek çıkaracak çok uluslu şirketler tedariki dağıtımını yapacak, biz de sürekli dışa bağımlı ithalat yapacağız. Bu dönem bitti..." diye konuştu.

Tüm bu gelişmelerin Cumhurbaşkanlığı sistemi ile gerçekleştiğine dikkati çeken Aydın, "Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hamleler aslında Türk halkına hamlelerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak öyle okuyoruz çünkü başın olmadığı yerde gövdenin varlığının çok sağlıklı olacağı kanaatinde değiliz. Onun için Macron'un bu söyledikleri bir lafügüzaftır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin de Fransız halkını ayrı Macron'u ayrı olarak değerlendirdiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Ben Fransa'daki toplantılardan biliyorum. Sarı yelek olayları, kötüye giden ekonomik yapı, savunma noktasında örselenmesi, Yunanistan'ın kuyruğuna takılıp onu bölgede bir Truva atı gibi üzerimize salması bu Fransız halkını rahatsız eden şeyler. Bugün referandum olsa Fransız halkı Macron'a gereken cevabı verecek. Bizim Fransız halkı ile çekişmemiz söz konusu olamaz, yönetim olarak Fransa Macron'u hak etmiyor." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir11 Eylül 2020 Cuma 09:07
  • TBMM Başkanı Şentop: Mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz09 Eylül 2020 Çarşamba 14:57
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 98 yıl önce de başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu09 Eylül 2020 Çarşamba 13:54
  • MHP'den ihraç edilen Erhan Usta İYİ Parti'ye katıldı09 Eylül 2020 Çarşamba 13:18
  • MHP liderinin talimatıyla Ülkücülerden 12 Ada yürüyüşü09 Eylül 2020 Çarşamba 11:01
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti08 Eylül 2020 Salı 13:34
  • MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'nin 'idam açıklaması'nı eleştiren CHP'lilere tepki08 Eylül 2020 Salı 13:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı08 Eylül 2020 Salı 13:32
  • CHP 97 yaşında08 Eylül 2020 Salı 13:31
  • Muharrem İnce Sivas'a hareketi öncesi İstanbul Havalimanı'nda konuştu04 Eylül 2020 Cuma 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti