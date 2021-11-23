MHP lideri Bahçeli'den yüzde 50+1 açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir yüzde 50+1 açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 konusunda yanlış yapıldığı ve bu konuda anayasa değişikliği gerektiği ve bunun yerinin de Meclis olduğu yönündeki açıklamalarının ardından, gözler MHP lideri Bahçeli'ye çevrilmişti.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının hemen ardından Beştepe'de Bahçeli'yi kabul etmiş, ikili başbaşa bir görüşme gerçekleştirmişti.
Bu güne kadar yaptığı tüm açıklamalarda yüzde 50+1'i savunan Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki rahatsızlığı üzerine neler söyleyeceği merak ediliyordu.
Bahçeli'den flaş yüzde 50+1 açıklaması
MHP lideri Bahçeli, bugünkü Meclis grup toplantısında konuya değinerek, yüzde 50+1'in gerekli olduğu görüşünü yineledi.
Bahçeli; bu konuyu tartışmaya açmanın güvensizliği körükleyeceğini söyledi.
MHP lideri şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanının iki turlu seçimden doğrudan halk tarafından ve yüzde 50+1 oyla seçilme kuralı anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir. Bu unsur getirildiğinde anayasada parlamenter sistem öngörülmekteydi. Dünyada cumhurbaşkanı veya devlet başkanını seçen 99 ülkede geçerli oyların yüzde 50+1'ini alması anayasal norm olarak kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halk tarafından seçilmesinde ikinci unsur yüzde 40+1 denilen sistemdir. Bu sistem Bolivya, Kosta Rika, Arjantin'de geçerlidir. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği tüm ülkelerde oyların salt çoğunluğu ile seçilmesi temel kaidedir. Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir. Bize göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lehine söylenebilecek argüman yüzde 50+1 için partiler arası uzlaşmayı artırmasıdır. Bundan geri adım atma anlamına gelen yüzde 40+1 başkalarının değirmenine su taşımaktır."
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