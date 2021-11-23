MHP lideri Bahçeli'den yüzde 50+1 açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir yüzde 50+1 açıklaması geldi. Bahçeli; bu konuyu tartışmaya açmanın güvensizliği körükleyeceğini söyledi. Bahçeli "Bundan geri adım atma anlamına gelen yüzde 40+1 başkalarının değirmenine su taşımaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'den yeni bir yüzde 50+1 açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 konusunda yanlış yapıldığı ve bu konuda anayasa değişikliği gerektiği ve bunun yerinin de Meclis olduğu yönündeki açıklamalarının ardından, gözler MHP lideri Bahçeli'ye çevrilmişti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının hemen ardından Beştepe'de Bahçeli'yi kabul etmiş, ikili başbaşa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu güne kadar yaptığı tüm açıklamalarda yüzde 50+1'i savunan Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki rahatsızlığı üzerine neler söyleyeceği merak ediliyordu.

Bahçeli'den flaş yüzde 50+1 açıklaması

MHP lideri Bahçeli, bugünkü Meclis grup toplantısında konuya değinerek, yüzde 50+1'in gerekli olduğu görüşünü yineledi.

Bahçeli; bu konuyu tartışmaya açmanın güvensizliği körükleyeceğini söyledi.

MHP lideri şunları söyledi: