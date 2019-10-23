MHP'nin acı günü: Yahya Demirbaş vefat etti

MHP güne acı bir haberle uyandı. MHP'li Yahya Demirbaş vefat etti. Demirbaş, son olarak Erzincan Üzümlü ilçe başkanlığı yapıyordu.

MHP güne acı bir haberle uyandı. MHP'li Yahya Demirbaş vefat etti. Demirbaş, son olarak Erzincan Üzümlü ilçe başkanlığı yapıyordu.

Acı haberi MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kılavuz "MHP Erzincan/Üzümlü İlçe Başkanımız Sn.Yahya Demirbaş Beyefendi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Acılı ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ruhuna Fatiha" paylaşımında bulundu.

MHP Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, göğüs ağrısı şikayetiyle Üzümlü İlçe Devlet Hastanesine başvuran ve gözlem altına alınan Yahya Demirbaş'ın (55), kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kalbi duran Demirbaş'a yaklaşık yarım saat müdahale yapıldı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yahya Demirbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.