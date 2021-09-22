  • BIST 1.393,280
  • Altın 494,33
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki köylerde ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımı ve sağlık taraması yapıldı.
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman ve her yerde olduğu gibi insani yardımlarıyla bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ettiği belirtildi.

Mehmetçik'in masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Kuleye, Salihiyah, İsavi ve Tımış meskun mahal ve köylerinde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuklar olmak üzere her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin icra edildiği bildirildi.

20210922_2_50125757_68964553-(1).jpg
Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve sağlık taraması hizmetinin verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Çocukları da unutmayan Mehmetçiklerimiz onlara da çizgi film izlettirerek yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağladı. Ayrıca bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tanker ile içme suyu sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin yardım elini bölgeye uzatarak masum ve mazlumlara umut olmaya ve bölgede hayatın normalleşmesine katkı sağlamaya devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak22 Eylül 2021 Çarşamba 10:29
  • Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti22 Eylül 2021 Çarşamba 10:27
  • Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe22 Eylül 2021 Çarşamba 10:13
  • 37 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: Bankanın eski müdürüne gözaltı22 Eylül 2021 Çarşamba 09:47
  • Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli22 Eylül 2021 Çarşamba 09:46
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'de Kürt sorunu yoktur22 Eylül 2021 Çarşamba 09:45
  • Oruç Reis Yunanistan'ın Mavi Vatan'a girme girişimini engelledi22 Eylül 2021 Çarşamba 09:41
  • MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım22 Eylül 2021 Çarşamba 09:40
  • İki kuruma istihdam için alım ilanları Resmi Gazete'de22 Eylül 2021 Çarşamba 09:34
  • Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı22 Eylül 2021 Çarşamba 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti