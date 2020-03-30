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Muhtarlardan korona hamlesi

Mamaklı muhtarlar korona virüsü ile mücadele kapsamında okul müdürleri, imamlar ve bekçilerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları kurdu. Gruplar sayesinde ihtiyaç sahiplerine hızlı ulaşım sağlanacak. 
Muhtarlardan korona hamlesi

Mamak’ta muhtarlar korona virüse karşı seferber oldu. Mamak Kaymakamı Ziya Polat’ın talimatı ile harekete geçen Mamaklı muhtarlar, bölgelerinde bulunanan okulların müdürleri, cami imamları, bekçiler ve esnafla bir araya gelerek vefa grupları kurdular ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için istişarede bulundular. 

65 YAŞ ÜSTÜNE  TAM DESTEK
Yapılan çalışmalar neticesinde Mamak ‘ta her mahalleye vefa grupları kuruldu. Bu gruplar neticesinde ilk olarak mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü yardıma muhtaç kişiler tespit edilerek, bu kişilerin ihtiyaç listeleri çıkarıldı. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının ne şekilde ne zaman giderileceğinin yol haritası çıkarılarak istişare edildi. 

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
Acil durumlar için telefon zinciri kurularak mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine numaraların dağıtılması planlandı. Yapılacak tüm çalışmalarda vefa gruplarının Mamak Kaymakamlığı, okul müdürleri, cami imamları, site yönetimleri ve çeşitli yardım dernekleri ile iş birliği yapılacağı da bildirildi. 

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“HER DAİM YANINIZDAYIZ”
Gelen talimat sonrası ilk toplantısını yapan Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı, “Bugün itibariyle 65 yaş üstü büyüklerimizin ve yanlız yaşayan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarnı vefa grubu olarak karşılayacağız. Okul müdürlerimiz, camii hatiplerimizden oluşan vefa grubu her daim yanınızdadır. Evde kal Türkiye, birlikte başaracağız.”

 

“İSTEKLERİ, EMİRDİR”
Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarı Serkan Çetintaş ise, “K. Kayaş Mahallesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubumuzu oluşturduk. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ulu çınarlarımızın isteklerini yerine getirmek için her daim hazırız. Onların istekleri bizler için bir emirdir. Evde kalın, bizi arayın” dedi.

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“BİR TELEFONLA KAPINIZDAYIZ”
Bahçeleriçi Mahallesi Muhtarı Ayşegül Tektaş,  “Mahallemizde kriz ekibini ve vefa grubumuzu kurduk. Mahallemizdeki okul müdürlerimiz, imamlarımız, muhtar ve bekçilerimizden oluşan grubumuz,  65 yaş üstü yaşlılarımıza, engellilerimize ,hamilelere ve küçük bebeği olup dışarıya çıkamayan mahalle sakinlerimize hizmet verecek. Evde kalın bizi arayın. Biz hazırız ve bir telefonla kapınızdayız” diye konuştu.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”
Yeşilbayır Mahallesi Muhatarı Hakkı Ünal ise vatandaşların her daim hizmetinde olduklarını hatırlatarak, “Vefa Sosyal Destek Grubumuzu okul müdürlerimiz, imamlarımız ve bekçilerimizle oluşturduk. 65 yaş üstü kimsesiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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