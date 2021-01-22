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Muş'ta, çatılarda tehlikeli kar temizliği

Muş’ta, 'çatı temizleyicisi' olarak bilinen işçilerin tehlikeli mesaisi başladı. Kat sayısına göre belirledikleri ücret karşılığında çatılarda kar temizliği yapan işçilerden kimi iple tedbir alırken kimi ise önlem almadan metrelerce yüksekte çalışıyor. 
Muş'ta, çatılarda tehlikeli kar temizliği

Muş’ta, 'çatı temizleyicisi' olarak bilinen işçilerin tehlikeli mesaisi başladı. Kat sayısına göre belirledikleri ücret karşılığında çatılarda kar temizliği yapan işçilerden kimi iple tedbir alırken kimi ise önlem almadan metrelerce yüksekte çalışıyor. 

 

Şehir merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Muş'ta, ev ve iş yeri binalarının çatılarında biriken karlar için tehlikeli temizlik mesaisi yapılıyor. Bir araya 5- 6 kişi olarak gelen çatı temizleyicileri, kat sayısına göre belirledikleri ücret karşılığında çatılardaki kar kütlelerini temizliyor. Kar altındaki şehrin 1 katlı, yeri geldiğinde 10 katlı ev ve iş yeri binalarının çatısında kar temizliği yapan işçiler, kimi zaman iplerle kimi zaman ise hiçbir önlem almadan işlerini yapıyor. Bazı işçiler, metrelerce yüksekten düşmemek için beraberinde taşıdıkları iplerinin bir ucunu beline diğer ucunu ise çatıdaki soba bacaları gibi sağlam yerlere bağlayarak, güvenliklerini sağlıyor. Hatta kimi zaman küreklerle kar atan işçilerin, beline bağladıkları ipi mesai arkadaşları tutuyor. Hiç tedbir almadan karlı çatılara çıkan işçiler ise küreklerle yaptıkları temizlik çalışmasıyla korkutuyor.

 

KAR YAĞIŞI, EKMEK KAPILARI

Kentte son 1 haftadır etkili olan kar yağışının ardından ilk olarak tek katlı ev ve iş yerlerinin çatısında kar temizliği yapan, 3 çocuk babası Mehmet Bayram (51), tek katlı ev ve iş yerlerinin çatı temizliğinde kişi başı 50- 60 TL kazandıklarını belirtti. Yüksek katlı ev ve iş yerlerinin çatılarını ise 100 ile 150 TL fiyat aralığında temizlediklerini anlatan Bayram, “Allah’a şükürler olsun, ekmeği buradan çıkıyoruz. Yüksek çatılarda da kar attığımızda, kendimizi iplerle bağlıyoruz" diye konuştu.

Kar yağışının kendilerine ekmek kapısı oluşturduğunu vurgulayan Aslan Bülbül (37) ise “Karın yağması bizler için çok güzel oldu. Ekmek parası ne yapalım, bizler de çatılara çıkıyoruz. Arkadaşlarla birlikte çıktığımız çatılarda kar temizliği yapıyoruz" dedi.

Yüksek katlı çatılara çıktıklarına bellerine bağladıkları iplerle tedbir aldıklarını belirten Bülbül, “İşimiz zor ama ne yapalım? 5’inci, 6’ncı katlara çıktığımız zaman belimize ipleri bağlıyoruz. Bu şekilde tedbir alıyoruz, güvenliğimizi alıyoruz. Ondan sonra arkadaşlarla birlikte kar atıyoruz’’ diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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