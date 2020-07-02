Myanmar'da yeşim madeninde felaketi En az 50 ölü

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği habere göre; Myanmar'da yeşim madeninde meydana gelen heyelanda en az 50 kişi öldü.

Myanmar'da bir madende gelen felaket uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak duyuruldu.

Ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinde "yeşim taşı" çıkarılan madende meydana gelen heyelanda en az 50 kişi hayatını kaybetti.