Myanmar'da yeşim madeninde felaketi En az 50 ölü

Myanmar'da bir madende gelen felaket uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak duyuruldu.
Ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinde "yeşim taşı" çıkarılan madende meydana gelen heyelanda en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Myanmar'da bir madende gelen felaket uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak duyuruldu.
Ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinde "yeşim taşı" çıkarılan madende meydana gelen heyelanda en az 50 kişi hayatını kaybetti.
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