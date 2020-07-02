  • BIST 116.124
  • Altın 389,805
  • Dolar 6,8480
  • Euro 7,7164
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKADanıştay'daki Ayasofya duruşması bitti: Karar bekleniyor
»

Myanmar'da yeşim madeninde felaketi En az 50 ölü

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği habere göre; Myanmar'da yeşim madeninde meydana gelen heyelanda en az 50 kişi öldü.
Myanmar'da yeşim madeninde felaketi En az 50 ölü

Myanmar'da bir madende gelen felaket uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak duyuruldu.

Ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinde "yeşim taşı" çıkarılan madende meydana gelen heyelanda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSK ile ilgili o teklif TBMM'de02 Temmuz 2020 Perşembe 09:36
  • Başakşehir'de bant üretimi yapan fabrikada yangın02 Temmuz 2020 Perşembe 09:30
  • Myanmar'da yeşim madeninde felaketi En az 50 ölü02 Temmuz 2020 Perşembe 09:29
  • Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri listede arandığı belirlendi02 Temmuz 2020 Perşembe 09:23
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı02 Temmuz 2020 Perşembe 09:18
  • ABD'nin ham petrol stokları sert düştü02 Temmuz 2020 Perşembe 09:09
  • TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu02 Temmuz 2020 Perşembe 09:08
  • BM Genel Sekreteri Guterres, Libya Başbakanı Serrac ile telefonda görüştü02 Temmuz 2020 Perşembe 09:07
  • Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki02 Temmuz 2020 Perşembe 09:06
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar02 Temmuz 2020 Perşembe 09:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti