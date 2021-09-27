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Neşet ertaş etimesgut'ta anılacak

Ölümünün  9. Yıl Dönümünde Bozkırın Tezenesi  Neşet Ertaş Türk Tarih Müzesi’nde anılacak.
Neşet ertaş etimesgut'ta anılacak

Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan Türk Tarih Müzesi’nde bir heykeli bulunan Neşet Ertaş’ın aziz hatırasını yaşatmak, geleneği ve türkülerini genç kuşaklara aktarmak amacı ile bugün saat 19.00’da düzenlenecek etkinlik Neşet Ertaş’ın müze bahçesinde bulunan heykeline çiçek bırakılması ile başlayacak. 
Bir kültür kompleksi olarak tasarlanmış Türk Tarih Müzesi’nin konferans salonunda TRT’nin güçlü ses ve saz sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek tarafından Neşet Ertaş türküleri seslendirilecek, folklor araştırmacısı Abdullah Gündüz tarafından ‘’Neşet Destanı’’ isimli Neşet Ertaş’ın çileli hayatını anlatan sunum izleyenlerle buluşacak.

DAMGA VURACAK

Konsere Ankara’da faaliyet gösteren Kırşehirli Federasyon, Vakıf ve Dernekler katılım sağlayacak.
Müzede heykelleri bulunan Türk Tarihine damga vurmuş kültür-sanat insanları ile ilgi sanatsal etkinlikler düzenlemeyi ilke edinen müze, çalışmalarına bir yenisi eklemiş olacak. 

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