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Nijerya'daki Twitter yasağı 243 milyon dolar zarara neden oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasının 51 günde ekonomiye 243 milyon dolara mal olduğu bildirildi.
Nijerya'daki Twitter yasağı 243 milyon dolar zarara neden oldu

Netblocks adlı siteden yapılan araştırmada, Nijerya'da çoğu kişinin Twitter'i reklam ağı olarak kullandığı belirtildi.

Ülkede Twitter yasağının 5 Haziran'dan 25 Temmuz'a kadar ekonomiye 243 milyon dolara mal olduğu kaydedildi.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

Bunun üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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