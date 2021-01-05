Öğretmenlikte Eğitim Psikolojisinin Önemi 

Eğitim psikolojisini çok iyi bilen öğretmen, öğrencilerin anaokulundan öğretim yıllarının sonlarına kadar ne tür değişimlere sahip olduklarını anlar.

Öğrencilerin zihinsel olarak bilgiyi nasıl kazandıklarını, nasıl işlediklerini ve nasıl süreçlendirdiklerini anlamasına katkı sağlar.

Öğrencilerin hangi bilgileri hangi yaşta kazanabileceklerinin ve bu bilgilerin en verimli olarak hangi ortamlarda kullanılabileceğinin bilgisini kavrar.

Eğitim psikolojisi kapsamında ele alınan davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme yaklaşımları, akademik ve sosyal becerilerin gelişimiyle öğrencilerin öğrenme süreçleri hakkında kapsamlı ipuçları verir.

“Öğretmen öğretir, öğrenci öğrenir.” düşüncesini çok boyutlu sorgular.

Öğrencilerin öğrenme öncesi ve sonrası neleri bildiklerini ölçebilecek teknikleri öğrenir ve alanında uygular.

Eğitim psikolojisini iyi bilen bir öğretmen, dersin başında öğrencilere kazandırılmak istenen hedefler belirlendiği için dersin planlı ve programlı bir biçimde işlenmesini sağlar.

Öğretmen öğretme ürünlerini sürekli değerlendirildiği için, öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksiklikleri vakit geçmeden belirlenerek tamamlayabilir.

Öğretmen, öğrencilerin öğrenme eksiklikleri tamamlanmadan bir sonraki üniteye geçmediği için hemen hemen tüm öğrenciler istenilen düzeyde öğretim hedeflerine ulaşırlar ve öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar azalır.

Öğretmen, çocukların öğrenmesini sağlamak için özellikle okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında somut nesnelerle, materyallerle, olaylarla çalışmasını sağlar. Sözcükler ve diğer semboller çocukların anlamalarını sağlamada çok az etkilidir. Çocuğun nesneleri tutması, hissetmesi sıralaması onlarla işlemler yapması kavramları kazanmasına yardım edecek ve çocuk soyut düşünmeye de kolaylıkla geçecektir.