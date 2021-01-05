  • BIST 1.495
  • Altın 463,792
  • Dolar 7,3991
  • Euro 9,0674
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C

Öğretmenlikte Eğitim Psikolojisinin Önemi 

» »
Alperen Aydın

Eğitim psikolojisini çok iyi bilen öğretmen, öğrencilerin anaokulundan öğretim yıllarının sonlarına kadar ne tür değişimlere sahip olduklarını anlar.

Öğrencilerin zihinsel olarak bilgiyi nasıl kazandıklarını, nasıl işlediklerini ve nasıl süreçlendirdiklerini anlamasına katkı sağlar.

Öğrencilerin hangi bilgileri hangi yaşta kazanabileceklerinin ve bu bilgilerin en verimli olarak hangi ortamlarda kullanılabileceğinin bilgisini kavrar.

Eğitim psikolojisi kapsamında ele alınan davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme yaklaşımları, akademik ve sosyal becerilerin gelişimiyle öğrencilerin öğrenme süreçleri hakkında kapsamlı ipuçları verir. 

“Öğretmen öğretir, öğrenci öğrenir.” düşüncesini çok boyutlu sorgular. 

Öğrencilerin öğrenme öncesi ve sonrası neleri bildiklerini ölçebilecek teknikleri öğrenir ve alanında uygular.

Eğitim psikolojisini iyi bilen bir öğretmen, dersin başında öğrencilere kazandırılmak istenen hedefler belirlendiği için dersin planlı ve programlı bir biçimde işlenmesini sağlar.

Öğretmen öğretme ürünlerini sürekli değerlendirildiği için, öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksiklikleri vakit geçmeden belirlenerek tamamlayabilir.

Öğretmen, öğrencilerin öğrenme eksiklikleri tamamlanmadan bir sonraki üniteye geçmediği için hemen hemen tüm öğrenciler istenilen düzeyde öğretim hedeflerine ulaşırlar ve öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar azalır.
Öğretmen, çocukların öğrenmesini sağlamak için özellikle okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında somut nesnelerle, materyallerle, olaylarla çalışmasını sağlar. Sözcükler ve diğer semboller çocukların anlamalarını sağlamada çok az etkilidir. Çocuğun nesneleri tutması, hissetmesi sıralaması onlarla işlemler yapması kavramları kazanmasına yardım edecek ve çocuk soyut düşünmeye de kolaylıkla geçecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti