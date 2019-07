Ortak değer

Partilerimizin kuruluş amaçlı hedefleri Türkiye’yi ben iyi idare ederim, benim çözümüm daha doğru halk desteği bu yanda gibi sayısız hizmetleri hedefleyerek kurulur ve faaliyetlerini yürütürler. Kendilerini halka anlatırlar. Cevabı sandıkta belli olur. Tekrar bir değerlendirme destekli hedeflerle yeniden halkın karşısına çıkarlar. Halkın desteği sandıkta belli olur.

Bunun yanında her parti kendi üstünlüğünü anlatırken, muhaliflerini eleştirir kendine göre eksiklerini yanlışlarını ortaya koyar. İsabetli olup olmadığı gerçeği yansıtıp yansıtmadığı muhatabı halk cevap verir. Bu gibi siyasal çalışma ve gayretler çare bende mücadelesini seçimlere kadar devam eder.

Bunlardan biri iktidar olur. Yapılan hizmetler yapılırken o konuda övgüler, açılış törenleri vs yaptığını halk için, ihtiyaç için, doğru yaptığını söylerken muhalefette eksiklerini bulmaya tenkit etmeye, küçümsemeye gayret eder. Bunu kendisinin daha güzel ve doğru yapacağını iddia eder. Yönlendirmeler, tavsiyeler olur. İstemesek de dozun kaçtığı anlar da olur. Projesi olanlar, halkı tanıyanlar çareleri doğru tespit edenler her zaman her kesimden takdir görürler.

Vakıflarımız yurt içinde ve yurt dışında güçleri ile insanlara, hedeflerine hizmet etmeye gayret ederler. Çok çeşitli alanlarda faaliyet yürütürler. İnsanlığa hizmet konusunda çok başarılı vakıflarımız bulunmaktadır. Gençlikten tutun toplumun her kesimini ilgilendiren, çözümler arayan toplumun görünmeyen kahramanlarını eğitimde, mazlumların elini tutarken, milletimizi içeride ve dışarıda gururla temsil ederken, geçmişe sahip çıkarken, geleceğin inşaasında önde yürürken faaliyetlerinden gurur duyar. Daha sayamadığımı çeşit çeşit alanlarda faaliyet yürütmektedirler.

Derneklerde yukarıda saydığımız sebeplerden dernek olarak yol almaya milletine faydalı faaliyetler yapmaya çalışırlar. Bazen beraber dernekler olur. Federasyonlar kurulur. Tanışma, kaynaşma, varlığını gösterme, geçmişten geleceğe köprü olmaya gayret ederler. Birliğimizi, beraberliğimizi, kucaklaşmamızı sağlayanlar miletimizin takdir ve duasını almaktadır.

Yukarıda yaşadığım, partilerin, vakıfların, derneklerin vs bütün sivil toplum kuruluşlarının olmazsa olmaz ortak değerleri vardır. Muhalefet olunmayacağı. Her kesimin ben de varım dediği ortak hizmet değerleri vardır.

1-) Vatanın bütünlüğü, bölünmezliği. Onun can feda gerekirse şehitlik de dahil sahiplenilmesi. Alternatifi olmayan, bir taşından bile vatanımız ortak değerimiz.

2-) Bayrağımız dalgalandığında yüreğimiz kabardığında heyecanlanırız. Hatta onu yurdumuzun her yerinde dalgalandığı yarın da geçmişte dedelerimizin olan, bugün sahip olamadığımız yerlerde de dalgalanması gönlümüzün kıymetli bir köşesinden hiç gitmez. Onun saygısızlığı alternatifi olmaz. Şehitlerimizin kanlarıyla alındığı için ancak kanla iner. Onun için bayrak inmez.

3-) Ezan Allah’ın günde beş defa davetidir. Arınmak için çağrıdır. Onun için ezan susmaz, bayrak inmez. Bu en büyük ortak değerimizdir. Duyduğumuzda duygulanır hatta durur dinleriz. Sabah okunduğunda camımızı, penceremizi açar, sesini hava ile birlikte ciğerlerimize çekeriz. Ezanla gelen müjdelere şükrederiz. Ezanla birlikte diğer dinlerin sembollerine de saygı duyarız. 15 Temmuz’da selalar başladığında bazı insanların ağladığını gördüm. Ağlayanlardan birine sordum:

- Neden ağlıyorsun?

- Milli mücadelede, Çanakkale’de, Osmanlı’da, Selçuklu’da uğruna bayrağa, ezana yani kutsallarımıza ortak değerlerimize saldırı olduğunda sela okunurdu, dedi.

Yukarıdaki bütün faaliyetlerin, gayretlerin bir muhatabı, bir anlamı vardır. Sivil toplum kuruluşları gelişmemizin, demokratikliğimizin, birbirimizi anlamanın, saygının göstergesidir.

Gelin bütün gayretlerimizi yaparken ortak değerlerimizi koruyalım, yaşatalım. Bir olalım, kardeş olalım. Büyük devlet, Türkiye olalım.