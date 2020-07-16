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Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

HATAY’ın Samandağ ilçesinde, dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

Kaza, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 HC 816 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Ali İsmail Köprüsü’nün bulunduğu bölgede virajdan dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ve vatandaşların yardımıyla sürücü sudan çıkarıldı.

Sağlık ekibi, yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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