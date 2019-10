Oyalama Taktiğine Dikkat

Zor ama inşallah başarılı bir süreçten geçiyoruz. Bir tarafta tüm dahili ve harici düşmanların, hainlerin her türlü desteği verdiği terör örgütleri, diğer tarafta ekonomik, siyasi her yönden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan dünya devletlerinin neredeyse tamamı. Sayıları 195’i bulan bu devletlerin içinde, güçlü bir Türkiye'yi arzulayan, destekleyen ülkelerin sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Bu sayı söz konusu ülkelerin yönetimleri dikkate alındığında böyle. Ama iş insanlık penceresinden bakıldığında durum çok farklı. Henüz insanlığını kaybetmemiş, vicdanının sesine kulak verebilen, mazlumun ahını yüreğinde hisseden, imkan ve fırsat bulduğunda kendi çapında yardıma koşan, hiç değilse mazlumların acısını gönlünde hisseden her kıtadan, her ülkeden, her milletten, her renkten ve her inançtan insan sayısı hiçte küçümsenmeyecek oranlardadır.

Küresel güçlerin taşeronluğunu, silahşörlüğünü yapan dünya basınının tüm kötü propaganda ve algı operasyonuna rağmen, bir kez daha tüm dünyaya insanlık dersi veren Mehmetçik ve Türkiye, savaşında ahlakının olduğunu bir kez daha gösterdi, göstermeye devam edecek. Onca çirkin tuzaklara, kışkırtmalara rağmen, soğukkanlılığını ve aklı selimini kaybetmeyen Mehmetçik, şehit olmayı, şehit vermeyi göze aldı, fakat bir tane dahi masum insan kanı akmaması için insanlığı elden bırakmadı. Tarih boyunca yaptığı tüm savaşlarda peygamberinden öğrendiği savaş ahlakıyla hareket eden Mehmetçik, insanlık dersinin en güzel örnekleriyle destanlaşan Mekke’nin Fethinde olduğu gibi, İstanbul’un Fethinde, Çanakkale savaşlarında ve tarih boyunca salladığı adalet kılıcını hiçbir zaman masum insanların kanına bulaştırmadı.

İşte bu sayede henüz insanlığını kaybetmemiş insanlığın gönlünde taht kuran Mehmetçik destan yazmaya devam ediyor.

Kim ne derse desin, hakka, hakikate karşı, kör-sağır-dilsiz olan zalimlere karşı mücadelemiz (hak-batıl mücadelesi) elbette kıyamete kadar devam edecektir.

Bu mücadele devam ederken biz uyanık, akıllı ve azami derecede dikkatli olacağız. Düşmanın oyalamalarına, hilelerine, tuzaklarına karşı uyanık olacağız. Hepsinden önemlisi tüm etnik, siyasi ve diğer farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, hiç kimseyi ötekileştirmeden, vatan millet deyince, gerisi teferruattır diyebilen herkesi canı gönülden kucaklayıp, dosta güven düşmana korku salan şanlı yürüyüşümüze el ele, omuz omuza devam edeceğiz.

Ahlaksız gücün yıllardır temsilciliğini yaparak, kendi bölgelerinde, uzak doğuda, Ortadoğu’da, Afrika’da, Amerika’da, Avrupa’nın göbeğinde özetle dünyanın dört bir yanında her türlü zulüm, haksızlık, anarşi, terör ve fitne oyunlarıyla insanlığı kasıp kavuran küresel gücün ahlak ve sınır tanımayan temsilcileri, hep İslamın adalet kılıcının zayıfladığı dönemlerde insanlığa kan kusturmuşlardır.

Tüm mazlum coğrafyaların ve insanlığın yeniden rahata, huzura kavuşması için, adaletin kılıcını bileylemeye azmetmiş Türkiye'ye sadece bizim değil, tüm insanlığın ihtiyacı var.

Kendi aramızdaki kısır çekişmeleri, basit ayak oyunlarını, bizi bir birimizden uzaklaştıran küçük farklılıkları, hele hele her türlü menfaat çatışmalarını, adam kayırma, torpil, iltimas, ahbap çavuş ilişkisi ile ehliyet ve liyakati üçüncü-beşinci plana itme hastalığından vazgeçme, siyasi, kültürel, etnik ve inanç farklılıklarını zenginlik görerek, bunu samimi bir dille ilan edip kucaklaşma,

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN OLMAZSA OLMAZ ihtiyaçlarımızdır.

İktidar ve muhalefetiyle birlik ve beraberliğe, sadece savaşta değil, barışta da ihtiyacımız var. Haftaya bu konuyu irdelemek üzere... Selametle...