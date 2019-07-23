Öz İplik- İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay: Tek yol üretmek

Öz İplik, İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın tek yolunun üretmekten geçtiğini belirterek, “Bizler üretmek, kazanmak ve kazandırmak istiyoruz. Üretenin üzerindeki yük alın” çağrısı yaptı.

Öz İplik- İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay , 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında Çankaya’daki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ay, tüm basın mensuplarının bayramını kutlamasının ardından sektöre ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

1 MİLYON İŞÇİNİN 100 BİNİ SENDİKALI!

Öz İplik İş Sendikası’nın ‘Dokuma, Hazır Giyim ve Deri’ iş kolunda yer aldığını belirten Ay, “İşkolumuz Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri. Ocak 2019 verilerine göre işkolumuzda 1 milyon 42 bin kişi çalışıyor. Sendikalı işçi sayısı ise 95 bin 278. Bu kabul edilemez bir durum. Hedefimiz işkolumuzda çalışan işçilerin çoğunluğunun sendikalı ve toplu sözleşmeden yararlanır hale getirilmesi” dedi.

HER YIL NET 20 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Tekstil ve hazır giyimde yılda onlarca milyar dolardan fazla ihracat yapıldığını da açıklayan Ay, “Her yıl ülkemizin cebine net 20 milyar dolar döviz koyuyoruz” diye konuştu.

“YÜKÜMÜZÜ ALIN”

Ay, işverenle el ele verip devletin de desteği ile üretim yapan işletmeleri daha da büyütmek istediklerini kaydetti. “Tek yol üretmek üretenin üzerindeki yükü alın” çağrısında bulunan Ay, şunları kaydetti: “Kamu yönetiminden, siyasetçilerimizden taleplerimiz var. Vergi konusu bunlardan biri. Asgari ücretliler bile yıl içinde gelir vergisinde ikinci dilime geçiyor. Bu kabul edilemez bir durum. Kamu, vergi dilimi yükselenlere devlet kesesinden ödeme yapıyor; ama bunun çözüm olmadığını herkes kabul eder. Demek ki asgari ücretlilere, dar gelirlilere yönelik vergi adaletini sağlamak için bir dizi adım atmalıyız”

YENİDEN DÜZENLEME ŞART

“Gelir vergisi dilimleri belirlenirken yüzde 15’lik vergiye tabi gelir düzeyi yüksek tutulmalı. Sadece asgari ücret değil, yıllık geliri asgari ücretin en az 2 katına kadar olanlar yüzde 15 gelir vergisi dilimi içinde kalacak şekilde yeniden düzenleme yapılmalıdır”

“KDV İADE SİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİ”

“Geçmişte KDV iadesi alıyorduk. Bunun yerine gelen asgari geçim indirimi sistemi ise gelir vergisiyle ilgili bir düzenleme. Başta KDV olmak üzere, ÖTV ve diğer dolaylı vergilerin en fazla ödeyicisi emekçilerdir. Asgari ücretlilerden başlayarak, belirli bir yıllık gelir dilimine kadar olanlar için yeniden KDV iade sistemi getirilmelidir. Emekçilerin gelir vergisinden düşebileceği kalemler oluşturulmalıdır. Öz İplik-İş olarak sadece tekstil, hazır giyim sektörünü değil, bütün imalat sanayisini önceleyen politikalara ihtiyacımız var. Bugün herkes yakın dönemde imalat sanayisine öncelikli ekonomi yaklaşımı benimsemediğimiz için mevcut sorunlarımızı daha ağır hissettiğimizi kabul ediyor.”

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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