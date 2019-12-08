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Özlem duyduğu çiftlik hayatını şehirdeki terasına taşıdı

Elazığ'da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Arda, çocukluk yıllarının geçtiği çiftlik hayatına duyduğu özlemle kent merkezindeki evinin terasını farklı hayvan figürleri ve çiçeklerle süsledi.
Özlem duyduğu çiftlik hayatını şehirdeki terasına taşıdı

Elazığ'da emekli 67 yaşındaki Mehmet Arda, ikinci baharını evinin terasında adeta doğa ile iç içe geçiriyor.

Çocukluk yıllarının geçtiği çiftlik hayatına büyük özlem duyan Arda, kent merkezindeki 7 katlı bir binanın ikinci katındaki evinin terasını alçıdan yapılan keçi, kuzu, sincap, kartal, leylek, baykuş gibi 40'ı aşkın hayvan figürü ile süsledi.

60 metrekarelik balkonun duvarlarına aile büyüklerinden kalan eşyaları asarak, hatıralarını yaşatan Arda, günün büyük bölümünü havuz ve şelale yaptığı, yeşillendirdiği alanda geçiriyor, kitap okuyor, demlediği çayı yudumluyor.

Arda'nın iki yıllık emekle dizayn ettiği teras, misafirlerinin de ilgisini çekiyor.

"Kendime göre doğal bir yaşam ortamı oluşturdum"

Arda, çocukluğunda ailece uzun süre çiftlikte yaşadıklarını, doğaya ve hayvanları olan sevgisinin o yıllardan bu yana sürdüğünü söyledi.

Şehirde yaşam sürerken, doğa sevgisiyle ve çocukluğunda yaşadığı güzel hatıraları yad etmek için evinin terasına bu ortamı taşımak istediğini dile getiren Arda, "Doğayı, maviyi, yeşili, kuşları, hayvanları, ağaçları seviyorum. Doğanın her parçası benim için ayrı bir güzellik. Onun için doğanın bir parçasını terasıma getirdim. Kendime göre doğal bir yaşam ortamı oluşturdum. Havuzda yazın torunlarımla serinliyor, çiçeklere, ağaçlara, yapay hayvanlara ve taşlara baktığım zaman mutlu oluyorum." diye konuştu.

Arda, terasında geçmişte kullanılan, ailesinden kalan bazı eşyalara da yer ayırdığını ifade ederek, bu eşyalara her baktığında çocukluk anılarının canlandığını belirtti.

Çocukluğundan bu yana biriktirdiği renkli ve desenli çok sayıda taş ile balkonda bir de şelale yaptırdığını anlatan Arda, "İki yılda balkon böyle yeşil bir hale geldi. Bunlar daha da yetişecek. Bahar gelince yeni güllerimiz, çiçeklerimiz açacak, terasımız daha güzel olacak." dedi.

Arda, terasın görenlerde hayranlık uyandırdığını aktararak, şöyle konuştu:

"Doğadaki her detaya balkonda yer vermeye çalıştım. Meyve ağacının dalları arasında bir kuş yuvası, çimlerin üzerinde gezinen bir kuzu, suda yüzen ördekler ve şelale gibi. Komşularımız, akrabalarımız, gelen misafirlerimiz terasımızı gören herkes hayranlığını gizleyemiyor. Doğal bir ortam olduğunu, burada ömür boyu vakit geçirebileceklerini söylüyorlar. Akrabalarımız, komşularımız sık sık ziyarete geliyorlar."

Kaynak: Haber Kaynağı
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