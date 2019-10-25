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Piyasalarda gün sonu!

Güne yüzde 0.07 düşüşle 100 bin 272 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 43 ve en yüksek 100 bin 673 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.13 düşüşle 100 bin 216 puanda kapattı.
Piyasalarda gün sonu!

BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 140 bin 304 ve en yüksek 142 bin 404 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 0.93 düşüşle 140 bin 714 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.37 düşüşle 13.20 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 1.74 düşerek 13.02 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.7571 lira ve en yüksek 5.7921 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3934 lira ve en yüksek 6.4375 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3869 lira ve en yüksek 7.4436 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

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