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Prof. Dr. Mehmet Öz'e, Edirne'den 'Türk bayraklı' şifa kaynağı

EDİRNE'de, şekerleme ustası Arif Meriç, Amerika'da yaşayan ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'e göndermek üzere, geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret alan kentin ünlü lezzeti, şifa kaynağı 'deva-i misk' helvası hazırladı.
Prof. Dr. Mehmet Öz'e, Edirne'den 'Türk bayraklı' şifa kaynağı

Edirne'nin tarihi lezzeti deva-i misk helvasının geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret almasının ardından, şekerleme ustası Arif Meriç harekete geçti. Ünü, kent sınırlarını aşan helvayı Amerika'da yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'e göndermek için özel olarak hazırlayan Meriç, amaçlarının şifa kaynağı helvayı tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi. Meriç, Türk bayrağı motifli helvayı bilim insanlarının da anlatmasının önemli olduğunu dile getirdi.

‘41 ÇEŞİT BAHARATLA HAZIRLANIYOR’

Deva-i misk helvasının 41 çeşit baharatla yumurta akı ve baldan hazırlanan şifa kaynağı bir besin olduğunu vurgulayan Meriç, "Tarihi helvamız coğrafi işaret aldıktan sonra bu lezzet tüm dünyayı sardı. Dünyanın öbür ucunda bizi gururlandıran Mehmet Öz hocamız için Türk bayrağı motifli helva hazırladık. Kendisine buradan bu helvamızı göndereceğiz" diye konuştu.

Özellikle son dönemde deva-i misk helvasında talep patlaması yaşadıklarını da ifade eden Meriç, "Bu helvayı bizim anlatmamızın yanında bilim insanlarının anlatması da çok önemli. Biz, bu güzel nimeti kendilerine gönderiyoruz. Dünyanın gözü kulağı Edirne'de, bu şifalı helvanın peşinde. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tatlı çeşidi" ifadelerini kullandı.

Helvayı Öz'e ulaştıracak Refik Boz ise kentin tanıtımının önemine vurgu yaparak, helvanın tüm dünyaya duyurulmasını istediklerini söyledi.

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