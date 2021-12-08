  • BIST 1.999,30
  • Altın 773.89038
  • Dolar 13.5748
  • Euro 15.3282
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

PSG yıldızlarıyla kazandı

Grup ikincisi olarak son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ise ağırladığı Club Brugge'ü yıldız oyuncularının golleriyle farklı yendi.
PSG yıldızlarıyla kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grupların 6. ve son haftasında iki maç yapıldı.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, A Grubu maçları tamamlandı.

Leipzig, evinde gruptan lider çıkmayı önceden garantileyen Manchester City'yi 2-1 yenerek sürprize imza attı.

Almanya ekibinin gollerini 24. dakikada Dominik Szoboszlai ve 71. dakikada Andre Silva kaydetti. 83. dakikada Kyle Walker'in doğrudan kırmızı kart gördüğü İngiltere temsilcisinin tek golünü ise 76. dakikada Riyad Mahrez attı.

Puanını 7'ye çıkaran Leipzig, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı elde etti.

PSG yıldızlarıyla kazandı
Grup ikincisi olarak son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ise ağırladığı Club Brugge'ü yıldız oyuncularının golleriyle farklı yendi.

Kylian Mbappe 2. ve 7. dakikalarda, Lionel Messi 38. ve 76. dakikalarda (ikincisi penaltıdan) ağları sarsarak Fransa temsilcisinin sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı. Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa arenasına veda eden Belçika ekibinin tek golünü, 68. dakikada Mats Rits kaydetti.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 30'uncu golünü Club Brugge filelerine gönderen Mbappe, 22 yaş 352 gün ile bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu. Messi ise turnuvada 38 farklı takıma gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait08 Aralık 2021 Çarşamba 09:41
  • PSG yıldızlarıyla kazandı08 Aralık 2021 Çarşamba 09:40
  • Sergen Yalçın: Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz06 Aralık 2021 Pazartesi 20:41
  • Tarihi rekabette bir ilk yaşanacak06 Aralık 2021 Pazartesi 11:51
  • Cicaldau, Lazio ve Sivasspor maçlarında yok06 Aralık 2021 Pazartesi 10:37
  • Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi06 Aralık 2021 Pazartesi 09:44
  • F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı06 Aralık 2021 Pazartesi 09:43
  • Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a konuk olacak06 Aralık 2021 Pazartesi 09:42
  • Fenerbahçe evinde farklı kazandı06 Aralık 2021 Pazartesi 08:43
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçından notlar05 Aralık 2021 Pazar 21:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti