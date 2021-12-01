Pursaklar’da köpeklerin saldırısına uğrayan Koca, hayati tehlikeyi atlattı

Pursaklar'da okul çıkışı başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve şu an Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Enes Koca’nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Pursaklar'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde okul çıkışı başıboş sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan ve şu an Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 12 yaşındaki Enes Koca’nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye gören Enes'in, hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakıma alındığı açıklandı. Edinilen bilgilere göre Enes, vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıklarına bağlı oluşan yaraların iyileşmesi için bir dizi ameliyat olacak.

VATANDAŞLAR BAŞKAN ÇETİN'E TALEPTE BULUNDU

Öte yandan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in sosyal medya hesabından Enes Koca ile ilgili yaptığı paylaşımının altına, ilçedeki başıboş köpek sorunuyla ilgili çok sayıda talep, öneri ve şikayet mesajı yağdı.

Tehlikeye neden olan başıboş köpeklerle ilgili talep, öneri ve şikayetlerin bazıları şöyle:

Selma Şen: "Pursaklar Saray, köpek kaynıyor. Toplanmasını istiyoruz. Yavrumuza da acil şifalar dilerim.

Sibel Polat Kündüroğlu: "Çok geçmiş olsun, bizler büyük olmamıza rağmen korkuyoruz akşam saatleri karşımıza çıkan kopeklerden. Buna acil çözüm bulmaniz gerek!"

Nur Muhammed Tümay: "Allah acil şifalar versin hayvanları hepimiz severiz, ama sokaklarda değil hayvanları barınma yeri olsun belediye çözmeli sokaklarda çok büyük sorun."

Sefer Türkoğlu: "Külleyci Caddesi'nde köpekler var sabah çocuğumu korkarak gönderiyorum. Sabahın erken saatlerinde bu köpeklere bir çare bulunması gerekiyor. Çocumuza da rabbim şifa versin."

Yase Min: "Çok geçmiş olsun, rabbim şifa versin. Başkanım sokak köpeklerinden çok rahatsız oluyoruz, dışarı çıkamıyoruz, çok fazla var. Bu konuyla ilgilenmenizi istiyoruz Saray Fatih Mahallesi."

Halil Arıkan: "Başkanım Küllüce Caddesi boş arazisi çok köpek sürüsü var. Çocuğumu okula yollarken endişe ediyorum. İnsana saldırıyorlar. Hayvan hakları bi tarafa insan saglıgı her şeyin üstünde. Hayvanları lütfen herkes evinde beslesin yazık Allah şifa versin inş."

Hüseyin Aliusta: "Geçmiş olsun, bıktık başı boş köpeklerden küpeli aşılı diye dokunmuyorlar, ama köpeklerin sayısı çok fazla sokaklar doldu taştı çocuklar için büyük tehlike."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA