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Pursaklar'da Koronavirüs Tehdidine Karşı Yoğun Dezenfekte

Pursaklar Belediyesi, virüsün yayılımını önlemek adına verilen mücadelede ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını artırdı.
Pursaklar'da Koronavirüs Tehdidine Karşı Yoğun Dezenfekte

Pursaklar Belediyesi, gece gündüz demeden vatandaşların, toplu yaşam alanlarında koronavirüse maruz kalmamaları için hassasiyetle çalışmalarını sürdürerek, insan elinin değdiği her yeri titizlikle temizleyip steril hale getiriyor.

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kamu kurumları, devlet hastanesi, sağlık merkezleri, kuaförler, ortak kullanım alanları, toplu taşıma araçları, sivil araçlar, camiler, bankamatikler ve duraklar vb. alanlar özel dezenfektanlarla temizlenmeye devam ediyor.

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 ‘‘Koronavirüs Ülkemizden Sökülüp Atılana Kadar Çalışmalarımız Devam Edecek’’
Yoğun temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimizin sağlığı her zaman bizim çok büyük önem arz etmektedir. Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Koronavirüs ülkemizden sökülüp atılana kadar da çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Ailelerimizin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını ihmal etmemeleri çağrısında bulunuyorum. Kurallara dikkat edip kalabalık yerlerden uzak durmamız çok önemli. Eski günlerimize en kısa sürede dönebilmemiz için lütfen tedbirlere azami derece de dikkat edelim. Gerekli olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım" dedi.

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